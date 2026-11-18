הולכת רגל כבת 40 נהרגה הערב (רביעי) לאחר שנפגעה מאופנוע ברחוב רוקח בתל אביב. האישה פונתה תחילה במצב קשה, ובהמשך נקבע מותה. רוכב האופנוע, גם הוא בשנות ה-40 לחייו, נפגע באורח קשה.

הולכת רגל כבת 40 נהרגה הערב (רביעי) לאחר שנפגעה מאופנוע ברחוב רוקח בתל אביב. האישה פונתה תחילה במצב קשה, ובהמשך נקבע מותה. רוכב האופנוע, גם הוא בשנות ה-40 לחייו, נפגע באורח קשה.

הולכת רגל כבת 40 נהרגה הערב (רביעי) לאחר שנפגעה מאופנוע ברחוב רוקח בתל אביב. האישה פונתה תחילה במצב קשה, ובהמשך נקבע מותה. רוכב האופנוע, גם הוא בשנות ה-40 לחייו, נפגע באורח קשה.