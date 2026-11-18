הולכת רגל כבת 40 נהרגה הערב (רביעי) לאחר שנפגעה מאופנוע ברחוב רוקח בתל אביב. האישה פונתה תחילה במצב קשה, ובהמשך נקבע מותה. רוכב האופנוע, גם הוא בשנות ה-40 לחייו, נפגע באורח קשה.
הדיווח על התאונה התקבל בשעה 19:59 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. צוותי מד"א פינו את השניים, הולכת רגל ורוכב אופנוע בשנות ה-40 לחייהם, לבית החולים איכילוב בעיר.
חובשי מד"א שמחה סימנדוייב, אמיר רייזמן, ישראל וינר ושמוליק אינדיג, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה. רוכב האופנוע והולכת שכבו על הכביש בסמוך אחד לשני כשהם מעורפלי הכרה וסובלים מחבלה רב מערכתית. התחלנו בטיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם קשה".
בהמשך נקבע מותה של הולכת הרגל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות תאונת הדרכים. שוטרי מרחב ירקון ובוחני תאונות הדרכים של מחוז תל אביב הגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות התאונה.