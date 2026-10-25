הרשויות ב ספרד הודיעו כי 128 בני אדם נעצרו במהלך הלילה שבין שבת לראשון בגין ונדליזם וביזה בברצלונה, שם התחוללו מאז אמש מהומות דומות לאלה שנרשמו בשבועות האחרונים בצרפת ובאיטליה. משטרת קטלוניה, החבל שבו שוכנת ברצלונה, מסרה כי 73 מהעצורים הם קטינים, וכי רק לשניים מהם היה עבר פלילי קודם.

פורעים לובשי שחורים בוזזים חנויות בברצלונה ומציתים אש ברחובות





גלריה שוטרים הודפים את המתפרעים, כשברקע אש בוערת, הלילה בברצלונה

רעולי הפנים בעטו בחלונות הראווה ובזזו את הסחורה

בסרטונים שהופצו מאז אמש ברשתות החברתיות נראו קבוצות של צעירים, רבים מהם לבושים שחור מכף רגל ועד ראש, רצים ברחובות ברצלונה ותוקפים בתי עסק אחרי שהתאספו בפלאזה דה קטלוניה, כיכר מרכזית בעיר. ההתכנסות של הצעירים לא הייתה במסגרת הפגנה או התקהלות אחרת שתואמה מראש עם הרשויות. במסגרת מסע ההרס שלהם הם בזזו חנויות בגדים, הנעלה ואלקטרוניקה, והציתו רכוש ציבורי ברחוב. בסך הכול זוהו יותר מ-30 מוקדי אש ו-14 חנויות שהושחתו או נבזזו באזור בעיר הפופולרי בקרב תיירים וקונים.

בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראו אנשים לכודים בתוך חנויות, בהן בית הכלבו "אל קורטה אינגלס", לאחר שתריסי הגלילה הורדו כדי למנוע ביזה. בפוסטים אחרים נראו פורעים רעולי פנים בועטים בחלונות ראווה ונמלטים עם סחורה, בחלק מהמקרים בעידוד צופים בשידורים חיים ברשת. ראש העיר ברצלונה, ז'אומה קולבוני, אמר כי מעשי הוונדליזם בעיר "לא יישארו ללא עונש", לרבות השלכות משפטיות שיוטלו על האפוטרופוסים של כל קטין שיהיה מעורב בכך.

15 שוטרים נפצעו, המפקדת: "זו הייתה אלימות לשם אלימות". ברצלונה אמש

תופסים בוזז שיצא עם טלפון מחנות מקומית

המשטרה עוצרת את אחד המשתתפים במהומות, הלילה בברצלונה. המהומות תואמו ברשתות החברתיות

מפקדת משטרת קטלוניה סילביה קאטה אמרה כי במהלך המהומות אמש והלילה נפצעו 15 שוטרים: "זו הייתה אלימות לשם אלימות", הדגישה, וציינה כי המשטרה פועלת כעת כדי לנתח את הפרופיל של העצורים, שלדבריה לא השתייכו לארגון כלשהו אך תיאמו ביניהם את הפעולה ברשתות החברתיות. בפוסטים ברשתות החברתיות נקראו המשתתפים להצטרף לתנועה "נגד המערכת", והופיעה בהם גם הסיסמה "Institut Indignats", תרגום של תנועת "Lyceés Indignés" ("תלמידי תיכון זועמים") ששימשה לגיוס תלמידים שהשתתפו בשבועות האחרונים בהפגנות בצרפת, שגלשו לא פעם לאלימות קשה.

ניסיון פריצה לקולוסיאום, אוהדי אינטר קראו נגד מוסלמים

המהומות בברצלונה אמש הן חלק מגל מהומות שפוקד בשבועות האחרונים ערים מרכזיות ברחבי אירופה, בין השאר בבלגיה, ספרד, אלבניה, פורטוגל ובראש ובראשונה צרפת, שם עוררה מחאת תלמידי התיכון – שנתפסת על-ידי רבים כמחאה של השמאל הרדיקלי הצרפתי – מחאה נרחבת יותר על יוקר המחיה. מוקד מרכזי של מהומות בשבוע שעבר היה העיר מילאנו באיטליה, שם היו מעורבים באלימות ובביזה בגל ההתפרעות ההוא כ-2,000 קטינים צעירים מאוד, רבים מהם בני מהגרים.

צועדים אתמול ברומא. המשתתפים נקראו להופיע בפנים חשופות ( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

מניפים דגלי פלסטין בהפגנה במילאנו. המוחים קראו "לא לשקרים של המדינה" ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

אתמול שוב הפגינו במילאנו אלפים, אך כוחות צבא ומשטרה גדולים ששלחה הממשלה מבעוד מועד, נוסף לצעדים מקדימים אחרים שנקטה כמו מעצרי מנע והצבת מחסומים בכניסה לערים, הצליחו למנוע הפעם התפרעויות בהיקף נרחב. חנויות רבות, בייחוד חנויות יוקרה ברובע האופנה של מילאנו, בהן אומגה, טיפאני וגוצ'י, כיסו את חלונות הראווה שלהן בלוחות עץ כדי להגן עליהם במקרה של מהומות.

עימותים מסוימים בין פורעים לבין המשטרה במילאנו עדיין נרשמו אמש, גם אם בהיקפים פחותים בהרבה בהשוואה לשבוע שלפני כן. צעירים שהתאספו בעיר השמיעו קריאות גנאי נגד ראש הממשלה ג'ורג'ה מלוני מהימין העמוק, והניפו שלטים שעליהם נכתב בין השאר "לא לשקרים של המדינה". קבוצת מפגינים השליכה זבל מחוץ למשרדי רגולטור האנרגיה של איטליה ושרפה חשבון חשמל סמלי מנופח. מנגד קבוצה של כ-30 פעילי ימין קיצוני, שתוארו כחוליגנים המזוהים עם מועדון הכדורגל אינטר, הופיעה לזמן קצר וקראה סיסמאות נגד מהגרים ונגד מוסלמים.

המשטרה השתמשה במכת"זית, אלות וגז מדמיע. רומא, אמש ( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

שוטרים מול המפגינים, אתמול במילאנו ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

חנויות שכוסו בלוחות עץ במילאנו כדי להגין על חלונות הראווה מהתחדשות המהומות בסוף השבוע ( צילום: AP Photo/Antonio Calanni )

שוטרים חוסמים מפגינים בדרכם לקולוסיאום ברומא ( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

האבטחה תוגברה אתמול גם ברומא, שם סגרו הרשויות רחובות קניות יוקרתיים והידקו את הפיקוח סביב אתרים מרכזיים. מספר קטן של מפגינים ניסו לפרוץ בכוח לקולוסיאום, אך הם פונו החוצה בידי מאבטחים. בהפגנה נפרדת, במרכז רומא, צעדו המשתתפים נגד מלחמות. המארגנים ביקשו מהמפגינים שם שלא לשתף פעולה עם שום מעשה אלימות, והפצירו במשתתפים להשאיר את פניהם גלויות ואת ידיהם חשופות כדי להסיר כל חשש שבכוונתם לבצע מעשה אלים. דווקא צועדים אלה התעמתו לזמן קצר עם המשטרה ליד פיאצה דלה רפובליקה, והם הורחקו באמצעות שימוש באלות, בגז מדמיע ובמכת"זית.

יוסף המרוקאי הסית את ההמון: "7/10? אללהו אכבר"

בינתיים, שבוע אחרי ההתפרצות האלימה הגדולה במילאנו, איטליה עדיין חוקרת מה הוביל את הפרעות ואפשר אותן. מתוך מאות העצורים בעקבות המהומות ההן כמעט 80% היו קטינים, רבים מהם בני 11 עד 14 בלבד, וחלק ניכר מהם בני מהגרים מצפון אפריקה, אבל גם ממזרח אירופה, בעיקר תושבי הפרברים של המעמד הנמוך של מילאנו. לפי דיווחים באיטליה, הרשויות גם החלו לסמן את המסיתים שהובילו למהומות, ובמסגרת זו פשטו אתמול כוחות מיוחדים של המשטרה על ביתו של יוסף סיהר בן ה-30, בן למהגרים ממרוקו שנולד באיטליה, והסית ברשתות החברתיות את ההמונים לשטוף את כיכרות הערים.

סיהר מתגורר בעיר ברשיה הקרובה למילאנו, ובשבת שעברה, כשהמוני צעירים הסתערו על מרכז העיר מילאנו אחרי שהוסתו באמצעות סרטונים בטיק-טוק, הוא הקים בתוך זמן קצר קבוצת טלגרם בשם movimento 17 ottobre ("תנועת 17 באוקטובר"), ובמשך שבוע שלם לאחר מכן הפכה הקבוצה הזו לפלטפורמה להסתת הצעירים האיטלקים כדי לחזור על מראות השבת שעברה ולהסתער על ערי איטליה. הקבוצה צברה מאות אלפי עוקבים, והם נקראו בה למחות נגד השלטונות ו"להשתלט על הכיכרות".

הקים את ערוץ "תנועת 17 באוקטובר" וצבר מאות אלפי עוקבים. יוסף סיהר

סיהר, שלפי החשד ביקש לנצל את הזעם המתפרץ של הצעירים ובעיקר בני המהגרים כלפי השלטונות, הובא אתמול לפני שופט ומעצרו הוארך. הוא חשוד כעת בהסתה לטרור ובשימוש לרעה באמצעי תקשורת לצורך ביצוע עבירות. התקשורת האיטלקית הסתערה מיד על כל פרט מידע לגבי מי שנתפס כרגע כחשוד המרכזי בהסתת המוני איטלקים נגד הממסד. לסיהר אין אמנם עבר פלילי והוא לא היה מוכר למשטרה, אך מתברר כי בשנים האחרונות הוא הפך לדמות מוכרת בחוגים הפרו-פלסטיניים באיטליה והוביל וארגן הפגנות רבות במילאנו ובאזורים אחרים נגד ישראל ובעד הפלסטינים.

עוד גילתה התקשורת כי סיהר מקורב לתנועת "הצעירים הפלסטינים", שהפכה בולטת מאוד בארץ המגף והובילה את ההפגנות האנטי-ישראליות שם אחרי מתקפת הטרור של 7 באוקטובר ובמהלך המלחמה בעזה. לסיהר יש תואר במדעי המדינה שהשלים במילאנו, והוא למד במכון מחקר גאופוליטי מכובד באיטליה, שמתמחה בלימודי האיסלאם ושנחשב למומחה באיסלאם הפוליטי.

במקביל שימש סיהר בשנים האחרונות ככתב עצמאי ועבד עבור שני עיתונים מכובדים באיטליה, המזוהים מאוד עם השמאל. לפי דיווחים, לפני כשנתיים עלה סיהר על הרדאר של ארגוני מודיעין הפנים באיטליה, אחרי שהקים ארגון בשם "לידת הזריחה", שהפיץ תכנים פרו-חמאסיים ותכנים בעד ארגוני טרור נוספים, כמו "החזית העממית לשחרור פלסטין". במסגרת ההתארגנות הזו סייע סיהר לארגן הפגנות נגד ישראל ולחבר בין ארגונים פרו-פלסטיניים ברחבי איטליה, תוך הפצת תעמולה של חמאס והחזית העממית.

סיהר. כוחות מיוחדים עצרו אותו בחשד של הסתה לטרור

אחרי טבח 7 באוקטובר הגיב סיהר לציוץ הזדהות של שר הפנים האיטלקי מתאו סלביני עם הציבור בישראל, וכתב "אללהו אכבר". לפני שנתיים פרסם מאמר בכתב עת אינטרנטי ובו דן בחיוב בשיתוף הפעולה בין האיסלאם לבין תנועות השמאל במערב. לגבי טבח 7 באוקטובר כתב סיהר כי "מעטים במערב הבינו את המשמעות האמיתית של 'מבול אל-אקצה'", והיא אמת אחת בלבד לדבריו, "מעשה מהפכני נגד הקולוניזציה".

גם בתקופה האחרונה המשיך סיהר לכתוב מאמרים עם תוכן ביקורתי נגד הממשלה האיטלקית ונגד ישראל. הוא גם ניסה לקשור בין אירועים שבהם נורו למוות צעירים בני מהגרים מאש שוטרים, אירועים שלא היה קשר אמיתי ביניהם. הבוקר דיווח ה"קוריירה דלה סרה" כי סיהר גם שיתף פעולה עם אחד מערוצי התקשורת של ארגון החיזבאללה.