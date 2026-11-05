יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט נערך להשתלטות על הוועדות ועל תפקידי המפתח בכנסת, עוד לפני שיחל במשא ומתן להרכבת הממשלה. ל-ynet נודע כי אחת ההחלטות הראשונות צפויה להיות הקמת "ועדה מיוחדת לחוק ועדת חקירה ממלכתית", כדי להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר שלא מתוקף החלטת ממשלה, אלא על פי חוק שיעבור בכנסת. במקביל, ראשי מפלגות גוש השינוי החליטו על הקמת שש עד שמונה ועדות מיוחדות לתיקוני חקיקה, שיעסקו מצד אחד בביטול חוקי המהפכה המשפטית ומהצד השני בהעברת חוקים דחופים שניתן להעביר במסגרת הרוב הפרלמנטרי שיש למתנגדי נתניהו בכנסת.