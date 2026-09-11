סעודת חג שתוכננה עבור כ-2,000 ישראלים בבית חב"ד בפוקט שבתאילנד בוטלה הערב (שישי), בעקבות דרישה של גורמי הביטחון הישראלים שלא לקיים את האירוע במקום. זאת לאחר שבאזור התקיימה במשך שעות הפגנה פרו-פלסטינית, שבמהלכה נשמעו בין היתר קריאות "Free Palestine".
בהודעה שנשלחה למטיילים הישראלים שנרשמו לאירוע, צוין כי הביטול נעשה בשל שיקולי ביטחון וכי המפגינים עלולים להיות אלימים. "אורחים יקרים! בשל דרישה של גורמי הביטחון הישראלים לצערנו הגדול אנחנו מבטלים את האירוע", נכתב בהודעה. "נא לא להתקרב לאזור, המפגינים יכולים להיות אלימים וזה מסוכן".
בחב"ד ביקשו מהישראלים לעדכן מטיילים נוספים שתכננו להגיע למקום והבהירו כי שאר התפילות וסעודות החג, החל ממחר, צפויות להתקיים כרגיל.
הביטול הוביל לתסכול וכעס בקרב ישראלים רבים שנמצאים באזור, כשמאות מטיילים כבר נערכו להגיע לסעודת החג. בעקבות ההפגנה וההתרחשויות במקום נרשם תסכול בקרב אלפי הישראלים השוהים ביעד, שחלקם נאלצו לשנות את תוכניות החג בהתראה קצרה.
לפי ההודעה שנמסרה למטיילים, כאמור, ההחלטה התקבלה מטעמי ביטחון ולא בשל החלטה של בית חב"ד עצמו. גורמי הביטחון ביקשו למעשה למנוע הגעה של ישראלים לאזור שבו התקיימה ההפגנה, מחשש לעימותים או לפגיעה בהם.
ביטול האירוע בפוקט מגיע בצל החרפה ניכרת בימים האחרונים בטון נגד ישראלים בתאילנד. רק אתמול הפגינו מאות בני אדם מול שגרירות ישראל בבנגקוק במחאה על התנהלותם של ישראלים במדינה. חלק מהמפגינים נשאו שלטים שבהם נכתב בין היתר "החרימו את ישראל", "תאילנד אינה למכירה" ו"ישראלים, כבדו את העם התאילנדי". שלט אחר נשא מסר שהופנה במפורש ליהודים וקרא להם לעזוב את המדינה.
את ההפגנה הוביל סונדהי לימטונגקול, ממנהיגי מחאת "החולצות הצהובות" ואישיות פוליטית מוכרת בתאילנד, לצד פעילים לאומנים נוספים. המפגינים טענו בין היתר כי זרים, ובהם ישראלים, משתמשים באזרחים תאילנדים כ"אנשי קש" לצורך הפעלת עסקים והחזקת נכסים וקרקעות בניגוד לחוק המקומי. הטענות מתמקדות בין השאר באזורים המתוירים פוקט וקופנגן, והרשויות נקראו להגביר שם את האכיפה.
על רקע המחאה פרסם סגן שגריר ישראל בתאילנד, רמי טפליצקי, סרטון חריג בשפה התאית שבו פנה ישירות לציבור המקומי. הוא הבהיר כי השגרירות מתייחסת ברצינות לתלונות על התנהגות תיירים ישראלים, משתפת פעולה עם הרשויות התאילנדיות ואף פרסמה לישראלים קוד התנהגות הקורא להם לכבד את החוק, התרבות והמנהגים המקומיים.