הפוליטיקאי הפלסטיני ד"ר סופיאן אבו זיידה, איש פתח ואש"ף ושר לשעבר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית, חשף אתמול (יום חמישי) בווידאו שהעלה בפייסבוק כי הוא המקור שכונה "עיני פחם" - שהעביר באמצע ספטמבר התרעה על כך שיחיא סינוואר מתכנן מתקפה על ישראל. לדבריו, "בימים הקרובים" הוא ירחיב על המסר שקיבל מסינוואר - וגם על התיווך במגעים בין ישראל לחמאס.

סופיאן אבו זיידה





רה"מ הכחיש ותבע. נתניהו, סינוואר ובן זאיד ( צילום: אלכס קולומויסקי, AP )

הסיפור נחשף בספרם של העיתונאים שלומי אלדר ורות יובל, שכתבו כי אבו זיידה - שבספר לא נחשף בשמו מחשש לביטחונו - קיבל את המסר מסינוואר במסגרת מגעים בין ישראל לחמאס על השבת הגופות של הדר גולדין ואורון שאול ושני החטופים הישאם א-סייד ואברה מנגיסטו. לדברי אלדר, בשלב מסוים בתחילת ספטמבר - כשהשיחות נתקעו - סינוואר ירד מהרדאר של שב"כ, ואז קרא לאבו זיידה ואמר לו: "תעביר לישראלים שאני מתכנן להם הפתעה גדולה, אם הם לא מתקדמים".

לפי אלדר, סינוואר השתמש לראשונה במילה "זילזל" - רעידת אדמה. אלדר אמר כי אבו זיידה יצא מהשיחה מבוהל, והעביר את המסר למקורב שלו, שהיום משמש יועץ של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. אותו יועץ הדגיש כי תחילה, אבו זיידה לא העביר את המסר לשב"כ, מכיוון שחשש שיואשם בשיתוף פעולה עם סינוואר. אלא שאחרי שהיועץ עדכן את בן זאיד בדברים, הוא ביקש ממנו להבין אם סינוואר אכן מתכוון למלחמה; לכן אבו זיידה נשלח לדבר עם סינוואר פעם נוספת, ובשיחה זו אמר לו שלא העביר את המסר לישראל כמו שביקש.

לפי אלדר, סינוואר הבהיר לאבו זיידה: "תעביר להם מסר שאני מכין להם הפתעה מארץ ההפתעות. מבצע אימתני. משהו חריג", וחזר בפעם השנייה המילה "זילזל". הוא דרש: "תעביר בבקשה לישראלים את הדברים שאני אומר מילה במילה". אבו זיידה התקשר פעם נוספת ליועצו של נשיא האמירויות, וב-15 בספטמבר גם העביר את ההתרעה לשב"כ. בעקבות זאת ראש השב"כ דאז רונן בר שוחח עם נתניהו, והתקיימו דיונים ביטחוניים שבמהלכם המליץ לפעול לנטרול האיום או על הפעלת "מאמצי הגנה חזקים" ברצועה. בכל מקרה, ההערכה השגויה הייתה שסינוואר מתכוון לשים ידו על אליזבט צורקוב, החוקרת הישראלית שנחטפה והוחזקה בעיראק.

לפי אלדר, בן זאיד - שראה שישראל לא מגיבה לאזהרה, ורצה לוודא שנתניהו קיבל את המסר - שוחח בעקבות זאת עם ראש הממשלה במשך 45 דקות. באותה שיחה, לפי התחקיר, נתניהו ניסה להרגיע את בן זאיד ואמר לו: "אנחנו ערוכים בעזה". הוא גם העריך שאם תהיה בעיה - זה יהיה בגדה המערבית. לאחר אותה שיחה - לפי התחקיר - נתניהו לא עדכן את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי או את ראש שב"כ דאז רונן בר, וגם לא את ראש המוסד דאז דדי ברנע.

"אנשים במערכת הביטחון אמרו, בשב"כ גם אומרים וגם בצה"ל, לו היינו יודעים על השיחה הזאת, היינו מקבלים בעצם הערכה נוספת למידע שכבר הגיע ב-15 בספטמבר", אמר אלדר - והוסיף: "יש לנו תיעוד, אנחנו מגובים לגמרי בסיפור הזה. לא היינו מפרסמים אותו ללא הקלטות, תיעוד והצלבות".

התחקיר ציין כי ב-1 באוקטובר, בדיון על מהומות הגדר בעזה ובזיהוי כוונות חמאס עזה להוציא פיגוע ביהודה ושומרון, שוב המליץ ראש שב"כ על חיסולי בכירים, כולל סינוואר - ש"מגלה סימנים של יהירות". לכך ענה נתניהו, כמו בפעמים קודמות: "תכינו לי תוכניות ואשקול".

"הוא אף פעם לא אמר 'לא'", אמר בכיר במערכת הביטחון, "זו תמיד הייתה הדרך שלו לדחות את הטיפול בבעיה". לדברי בכיר אחר שנכח בדיון, נתניהו הוסיף: "תמשיכו לעבוד על היכולת, אבל כרגע תרגיעו את המצב". לאורך כל הפגישה לא הזכיר ראש הממשלה את שיחות ההתרעה שהגיעו אליו.

"אם היינו יודעים על ההתרעות, יש סיכוי שזה היה נותן משקל רב יותר למסר הראשון שהגיע אלינו מסינוואר", אמר בכיר בשב"כ. "אולי זה גם היה מבהיר מה עומד מאחורי הפרישה הפתאומית שלו, בראשית ספטמבר, מהשיחות על ההסדרה. ייתכן שהיינו עושים אחת ועוד אחת ומגיעים למסקנה אחרת לגמרי מהמסקנה שהגענו אליה, כזו שהייתה משנה את כל תמונת ההערכות שלנו".