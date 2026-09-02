שריפת קוצים פרצה הערב (רביעי) על גדות הירקון ברמת גן, בין אצטדיון רמת גן לאצטדיון האימונים מאחורי קניון איילון, סמוך לגשר המכבייה. בעקבות האש המשתוללת הופסקה תנועת הרכבות באזור.
שירותי הכבאות מסרו כי שבעה צוותי כיבוי וחילוץ פועלים בכמה גזרות בשריפה - שהתפשטה לשתי גדות הנחל נוכח הקוצים והעשבייה היבשה.
עודד אילן, המתגורר בסמוך למוקד השריפה, אמר כי הבחין באש מביתו, שנמצא מעבר לכביש מאצטדיון האתלטיקה. "אני גר מעבר לכביש מאצטדיון האתלטיקה, וזה ממש צופה על השריפה", סיפר. לדבריו, בהמשך עוצמת השריפה כבר נחלשה. "פתאום ראינו את זה. לדעתי זה לא בדיוק הרגע שזה התחיל, אבל כבר התחילו לראות ממש איך זה בוער", סיפר על התיעוד שבו נראית רכבת חולפת ליד הלהבות. הציבור, נמסר, מתבקש להימנע מלהגיע למקום.
מרכבת ישראל נמסר: "בשל שריפה בקרבת המסילה באיזור בני ברק הופסקה תנועת הרכבות באיזור וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באיזור ובתחנות טבעת השרון. תנועת הרכבות תחודש כסדרה עם קבלת אישור מגורמי הכיבוי".