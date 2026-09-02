עודד אילן, המתגורר בסמוך למוקד השריפה, אמר כי הבחין באש מביתו, שנמצא מעבר לכביש מאצטדיון האתלטיקה. "אני גר מעבר לכביש מאצטדיון האתלטיקה, וזה ממש צופה על השריפה", סיפר. לדבריו, בהמשך עוצמת השריפה כבר נחלשה. "פתאום ראינו את זה. לדעתי זה לא בדיוק הרגע שזה התחיל, אבל כבר התחילו לראות ממש איך זה בוער", סיפר על התיעוד שבו נראית רכבת חולפת ליד הלהבות. הציבור, נמסר, מתבקש להימנע מלהגיע למקום.