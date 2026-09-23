ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה לבחירות ה-26. באופן יוצא דופן גם יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, הצביע בעד הפסילה. ברוב המקרים יושב ראש הוועדה לא מביע עמדה. 31 חברי הוועדה, כולל סולברג הצביעו בעד פסילת אבו שחאדה, וארבעה הצביעו נגד. ההכרעה הסופית תעבור לבית המשפט העליון. אבו שחאדה מסר בתגובה: "הניסיון הפסול להשתיק ולהרחיק אותי מהזירה הציבורית לא ישנה את דרכי. מעולם לא קראתי לאלימות או לטרור, ואני מתנגד למאבק מזוין ודבק בדרך של מאבק פוליטי ואזרחי למען שלום, צדק ושוויון".