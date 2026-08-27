לנהל ערוץ קשר ישיר עם חמאס חוץ כדי לקדם את עסקת החטופים. בשנת 2014, ניהל בעצמו ראש הממשלה ערוץ חשאי מול בכיר בחמאס, באמצעות איש עסקים מקורב לו - והתווה את המסרים.

לנהל ערוץ קשר ישיר עם חמאס חוץ כדי לקדם את עסקת החטופים. בשנת 2014, ניהל בעצמו ראש הממשלה ערוץ חשאי מול בכיר בחמאס, באמצעות איש עסקים מקורב לו - והתווה את המסרים.

הערב דווח בחדשות רשת וקשת שבמהלך המשא ומתן על עסקת החטופים בתחילת שנת 2025, רונן בר עמד בקשר ישיר עם חמאס חוץ באישור ראש הממשלה - כדי לקדם את המשא ומתן על עסקת חטופים. הקשר התנהל בחשאי, לקראת השלב השני של עסקת החטופים בינואר 2025. המגעים הללו הובילו בפירוש לפריצת הדרך שקטעה את המבוי הסתום מאמצע 2024 - והובילה לשחרור החטופים. המהלך הזה עקף את הקטארים, ואפשר לנהל את זה ללא "מס תיווך" וללא "משחקים" של הקטארים.

הערב דווח בחדשות רשת וקשת שבמהלך המשא ומתן על עסקת החטופים בתחילת שנת 2025, רונן בר עמד בקשר ישיר עם חמאס חוץ באישור ראש הממשלה - כדי לקדם את המשא ומתן על עסקת חטופים. הקשר התנהל בחשאי, לקראת השלב השני של עסקת החטופים בינואר 2025. המגעים הללו הובילו בפירוש לפריצת הדרך שקטעה את המבוי הסתום מאמצע 2024 - והובילה לשחרור החטופים. המהלך הזה עקף את הקטארים, ואפשר לנהל את זה ללא "מס תיווך" וללא "משחקים" של הקטארים.

הערב דווח בחדשות רשת וקשת שבמהלך המשא ומתן על עסקת החטופים בתחילת שנת 2025, רונן בר עמד בקשר ישיר עם חמאס חוץ באישור ראש הממשלה - כדי לקדם את המשא ומתן על עסקת חטופים. הקשר התנהל בחשאי, לקראת השלב השני של עסקת החטופים בינואר 2025. המגעים הללו הובילו בפירוש לפריצת הדרך שקטעה את המבוי הסתום מאמצע 2024 - והובילה לשחרור החטופים. המהלך הזה עקף את הקטארים, ואפשר לנהל את זה ללא "מס תיווך" וללא "משחקים" של הקטארים.

רונן בר עצמו עדכן את שרי הקבינט על כך במהלך השנה שעברה, אך המידע נפסל לפרסום על ידי הצנזורה, שאישרה לפרסם אותו היום במפתיע.

רונן בר עצמו עדכן את שרי הקבינט על כך במהלך השנה שעברה, אך המידע נפסל לפרסום על ידי הצנזורה, שאישרה לפרסם אותו היום במפתיע.

רונן בר עצמו עדכן את שרי הקבינט על כך במהלך השנה שעברה, אך המידע נפסל לפרסום על ידי הצנזורה, שאישרה לפרסם אותו היום במפתיע.