ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר בשנה שעברה לראש השב"כ דאז רונן בר לנהל ערוץ קשר ישיר עם חמאס חוץ כדי לקדם את עסקת החטופים. בשנת 2014, ניהל בעצמו ראש הממשלה ערוץ חשאי מול בכיר בחמאס, באמצעות איש עסקים מקורב לו - והתווה את המסרים.
הערב דווח בחדשות רשת וקשת שבמהלך המשא ומתן על עסקת החטופים בתחילת שנת 2025, רונן בר עמד בקשר ישיר עם חמאס חוץ באישור ראש הממשלה - כדי לקדם את המשא ומתן על עסקת חטופים. הקשר התנהל בחשאי, לקראת השלב השני של עסקת החטופים בינואר 2025. המגעים הללו הובילו בפירוש לפריצת הדרך שקטעה את המבוי הסתום מאמצע 2024 - והובילה לשחרור החטופים. המהלך הזה עקף את הקטארים, ואפשר לנהל את זה ללא "מס תיווך" וללא "משחקים" של הקטארים.
רונן בר עצמו עדכן את שרי הקבינט על כך במהלך השנה שעברה, אך המידע נפסל לפרסום על ידי הצנזורה, שאישרה לפרסם אותו היום במפתיע.
במקביל, העיתונאי בן כספית דיווח היום שבשנת 2014 נתניהו ניהל בעצמו ערוץ חשאי מול בכיר בחמאס, באמצעות מקורבו איש העסקים שלומי פוגל. לפי הדיווח, במהלך מבצע צוק איתן, נתניהו היה בקשר ישיר מול בכיר חמאס ראזי חמד. הערוץ הופעל במקביל למו"מ הרשמי שניהלה המשלחת הישראלית בקהיר אז. פוגל היה מעורב במגעים ושוחח ישירות עם חאמד, ונתניהו היה זה שהתווה את הקו והמסרים. הערוץ התנהל במקביל למאמצים של מערכת הביטחון, וגורמים במערכת לא ידעו עליו בזמן אמת.
בלשכת ראש הממשלה דחו את הפרסומים בתוקף. גם איש העסקים שלומי פוגל הכחיש את הדברים.
בתגובה לחשיפה על המגעים ב-2025 נמסר מלשכת נתניהו: "שקר מוחלט, ראש הממשלה סירב לנהל מו"מ מול חמאס שנוהל באמצעות המתווכות בלבד".
בתגובה לפרסום על שנת 2014 נמסר מלשכת נתניהו: "לא היה ולא נברא. ראש הממשלה נתניהו מעולם לא אישר מגעים כאלו. מדובר בתדרוכי שווא של גורמים פוליטיים המנסים לפגוע בראש הממשלה".