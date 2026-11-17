, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, רמז אמש (שני) כי בסוף השבוע הקרוב צפויה הסלמה מול איראן. "ביום שישי הזה יהיה מה שכולם אומרים, המקלטים בדימונה נפתחים בלחיצת כפתור", אמר ביטון בריאיון לכאן מורשת על-רקע המתיחות הביטחונית באזור.

, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, רמז אמש (שני) כי בסוף השבוע הקרוב צפויה הסלמה מול איראן. "ביום שישי הזה יהיה מה שכולם אומרים, המקלטים בדימונה נפתחים בלחיצת כפתור", אמר ביטון בריאיון לכאן מורשת על-רקע המתיחות הביטחונית באזור.

ביטון, ששימש כדובר בולט של מסרי הליכוד בתקשורת במערכת הבחירות האחרונה, אמר בריאיון: "הדבר החשוב ביותר זה העננה האיראנית. אבל יכול להיות, לפי מה שאני שומע ממקורות בתקשורת, שלא יהיה זמן לא יהיה זמן. לא יהיה זמן, ויום שישי הזה יהיה מה שכולם אומרים".

ביטון, ששימש כדובר בולט של מסרי הליכוד בתקשורת במערכת הבחירות האחרונה, אמר בריאיון: "הדבר החשוב ביותר זה העננה האיראנית. אבל יכול להיות, לפי מה שאני שומע ממקורות בתקשורת, שלא יהיה זמן לא יהיה זמן. לא יהיה זמן, ויום שישי הזה יהיה מה שכולם אומרים".

ביטון, ששימש כדובר בולט של מסרי הליכוד בתקשורת במערכת הבחירות האחרונה, אמר בריאיון: "הדבר החשוב ביותר זה העננה האיראנית. אבל יכול להיות, לפי מה שאני שומע ממקורות בתקשורת, שלא יהיה זמן לא יהיה זמן. לא יהיה זמן, ויום שישי הזה יהיה מה שכולם אומרים".

ראש העיר הוסיף: "אני לא אומר את זה שונה המה שכולם אומרים, ולא יהיה זמן ואנחנו אחרי זה נתחרט כולנו. אז בוא, הנה אני אומר שעה אחת לפני כולם: בואו, המצב הביטחוני נפיץ ביותר, אני אומר את זה".

ראש העיר הוסיף: "אני לא אומר את זה שונה המה שכולם אומרים, ולא יהיה זמן ואנחנו אחרי זה נתחרט כולנו. אז בוא, הנה אני אומר שעה אחת לפני כולם: בואו, המצב הביטחוני נפיץ ביותר, אני אומר את זה".

ראש העיר הוסיף: "אני לא אומר את זה שונה המה שכולם אומרים, ולא יהיה זמן ואנחנו אחרי זה נתחרט כולנו. אז בוא, הנה אני אומר שעה אחת לפני כולם: בואו, המצב הביטחוני נפיץ ביותר, אני אומר את זה".