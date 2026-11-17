המועד לתקיפה נקבע? ראש העיר דימונה בני ביטון, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, רמז אמש (שני) כי בסוף השבוע הקרוב צפויה הסלמה מול איראן. "ביום שישי הזה יהיה מה שכולם אומרים, המקלטים בדימונה נפתחים בלחיצת כפתור", אמר ביטון בריאיון לכאן מורשת על-רקע המתיחות הביטחונית באזור.
ביטון, ששימש כדובר בולט של מסרי הליכוד בתקשורת במערכת הבחירות האחרונה, אמר בריאיון: "הדבר החשוב ביותר זה העננה האיראנית. אבל יכול להיות, לפי מה שאני שומע ממקורות בתקשורת, שלא יהיה זמן לא יהיה זמן. לא יהיה זמן, ויום שישי הזה יהיה מה שכולם אומרים".
ראש העיר הוסיף: "אני לא אומר את זה שונה המה שכולם אומרים, ולא יהיה זמן ואנחנו אחרי זה נתחרט כולנו. אז בוא, הנה אני אומר שעה אחת לפני כולם: בואו, המצב הביטחוני נפיץ ביותר, אני אומר את זה".
אחרי הריאיון ביטון ביקש להבהיר שהדבר היחיד שהוא ביקש לעשות זה לתמוך בממשלת אחדות. לדבריו, "אני לא אמרתי שתהיה מלחמה. לא באתי להגיד מלחמה. אני אמרתי שממשלת אחדות הרבה יותר חשובה כרגע וזה מה שאנחנו רוצים. אין לי מקורות בקבינט הביטחוני ולא בשום מקום. אני הראשון שאמר שצריך ממשלת אחדות, יומיים לאחר הבחירות. זה מה שחשוב. בכל הרשתות אמרו 'תתכוננו לסוף שבוע'. אין לי חס וחלילה שום מודיעין כזה".