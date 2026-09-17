משטרת פילדלפיה הצליחה לקשור כבר חמש נשים נעדרות למה שמסתמן כ"בית זוועות" שהתגלה בעיר, בית שבו פעל על פי החשד רוצח סדרתי שהרג אותן – ואולי גם נשים נוספות – בזו אחר זו. בבית, שבו התגורר הצלם ומפיק התכנים הפורנוגרפיים הידוע לשמצה ריימונד "אר.סי" הורש, נמצאו יותר ממיליון תמונות וסרטונים, שלפחות בחלקם תיעודים קשים, כולל סרטון שבו נראה לכאורה הורש חונק למוות את אחת הקורבנות. החוקרים סורקים בימים אלה את כל המסמכים בניסיון למצוא רמזים נוספים באשר למה שעלה בגורלן של נשים שעקבותיהן נעלמו.

גלריה אר.סי הורש וארבע מהנשים הנעדרות שנקשרו לזוועות בבית. מימין עם כיוון השעון: מריבל פרסה, שנעלמה ב-2018 בגיל 27; גבריאלה אמרנדו, שנעדרת מאז 2012, כשהייתה בת 22; איימי מקהייל, גורשתו שנעלמה ב-2016 בגיל 44; וניקול פוסארו, שנעלמה ב-2018, בגיל 27

אר.סי הורש, שהלך לעולמו בשנה שעברה בגיל 82, היה יצרן מתאמפטמין מורשע שהגדיר את עצמו "סוציופת" והיה ידוע ביצירת תכנים פורנוגרפיים אלימים, בפרסום סרטי "סנאף" (סרטים המתעדים מעשי אלימות קשים, עינויים ורצח) ובכתיבה של ספרים ארוטיים וסאדו-מזוכיסטיים שגיבוריהם הם רוצחים סדרתיים שארבו לנשים. לפי החשד הוא נהג לפתות לביתו נשים מוחלשות שהתמכרו לסמים, ומכרים שהתראיינו לתקשורת בארה"ב סיפרו כי הוא נהג להתרברב לעתים קרובות ברצח בני אדם ובהמסת גופותיהם באמצעות כימיקלים.

החקירה המתנהלת כעת בפילדלפיה נפתחה אחרי שביוני השנה עצרה המשטרה לבדיקה שגרתית במרכז העיר את בנו בן ה-44 של הורש, יוג'ין: פקח של שירות הפארקים הלאומיים ניגש למכונית ה-BMW של יוג'ין שחנתה באזור אסור לחניה, ושמע מתוך הרכב אישה אומרת "אתה עומד לפגוע בי". במכונית נתפסו שני אקדחים, כלי נשק עם מספרים סידוריים שנמחקו וסמים לא-חוקיים בשווי של יותר מ-8,000 דולר, והאישה שישבה לצד יוג'ין נשאה תעודה מזהה מזויפת עם שמה של בלייר טונזלי – סייעת רפואית שנעלמה בפברואר 2023, כשהייתה בת 35, והוגדרה מאז כנעדרת.

כשהחוקרים שאלו את יוג'ין מה פשר הדבר הוא השיב ברמיזה כי טונזלי "לעולם לא תיראה שוב". בעקבות זאת הוציאה המשטרה צווי חיפוש לבית משפחת הורש בשכונת אולני שבצפון העיר, ושם היא מצאה כרטיס בנק על שמה של טונזלי. בהמשך גם העידה חברתה של טונזלי כי בעבר תיארה הנעדרת באוזניה את יוג'ין כ"סוציופת" שדיבר בגלוי על כוונתו להמיס גופות כדי להוריד אותן באסלה.

הבית בשכונת אולני. החוקרים מצאו תאים נסתרים ומערכת צינורות שחוברה לחבית

הנעדרת בלייר טונזלי. אמרה לחברה: "יוג'ין דיבר על המסת גופות והורדתן באסלה"

אחרי קבלת צווי החיפוש ביצעה המשטרה לפחות שתי פשיטות נרחבות על הבית באולני, ובתוכו מצאו בלשים כלי נשק בלתי חוקי, תג מזויף של ה-FBI וחמישה כדי אפר המכילים שרידים של גופות שנשרפו, אחד מהם כנראה עם אפרו של אביו של אר.סי הורש. מלבד זאת הם גילו יותר מ-50 כוננים קשיחים שהכילו למעלה ממיליון תמונות, 70 אלף סרטונים וכ-10,000 כתבים וציורים. בין המסמכים אותר גם פתק לא חתום, בכתב יד, שבו הוזכרו הרוצח הסדרתי טד בנדי ושיטות לסילוק פסולת ואשפה.

כלי התקשורת בארה"ב מדווחים כי בבית נמצאו גם תאים נסתרים, כולל גרם מדרגות שתוכנן להסתרת פריטים, ובמרתף מצאו החוקרים מעבדה מאולתרת שכללה מערכת צינורות מים שחוברה לחבית, בור שנחפר מתחתיה, ויותר מ-20 מכלים שהכילו חומר כימי שמנוני בלתי-מזוהה. החומר שנמצא בהם נשלח לבדיקת מעבדה בשיקגו, אם כי טרם הובהר אם הוא מכיל שרידי אדם. גם חפירות בוצעו בנכס, והחוקרים בודקים את מערכת הביוב שמתחת למבנה וכן כימיקלים שרכש יוג'ין.

ממצאים שוברי לב במיוחד התגלו בארכיון הדיגיטלי העצום של אר.סי הורש שאותר בכוננים הקשיחים. התמונות והסרטונים בו כללו תיעוד של אר.סי הורש ושל כמה נשים שנעלמו לפני שנים, כשבחלקם נראות הנשים בחיים, ואחר כך הן נראות פצועות, חסרות הכרה או מתות. הממצאים הובילו את החוקרים למסקנה שלפחות שלוש נעדרות שתועדו בהם אינן בחיים, כששתיים מהן הן גבריאלה אמרנדו, שנראתה לאחרונה ב-2012 בגיל 22, ומריבל פרסס, שנעלמה ב-2018 בגיל 27. אמה של אמרנדו, קארן, סיפרה: "יש להם סרטון שלה בחיים שהוא צילם – רק אלוהים יודע איך הוא עינה אותה לפני שרצח אותה – ואז תמונות שלה מתה. רק אלוהים יודע לכמה בנות נוספות הוא עשה את זה. הגופה של בתי טרם נמצאה, ואולי לעולם לא תימצא. אני שבורה ומרוסקת".

יוג'ין הורש. אמר שטונזלי "לעולם לא תיראה שוב"

האישה הרביעית שהמשטרה הצליחה לקשור אל הבית היא איימי מקהייל, גרושתו של אר.סי הורש. מקהייל הופיעה בעבר בסרטיו, בצילומיו ובקליפים המוזיקליים שלו, ונראתה לאחרונה בבית המדובר ביוני 2016, כשהייתה בת 44. החקירה הנוכחית הביאה את המשטרה לפתוח מחדש את תיק היעלמותה.

בימים האחרונים זוהתה כאמור נעדרת חמישית הקשורה לפרשה – ניקול פוסארו, שהייתה בת 27 כשנעלמה ב-2018 – והיא האישה השלישית שהמשטרה מעריכה שאינה בחיים. ההערכה הזו נשענת על סרטון שצולם בתוך הבית ושבו נראה אר.סי הורש חונק, כנראה למוות, אישה כלשהי. המשטרה טרם אישרה כי מדובר בפוסארו, אך בני משפחתה, שעודכנו על-ידי משפחתה בהתפתחויות וכנראה צפו בתיעוד או בחלקים ממנו, אישרו כי זו היא. בן דודה, ג'ונתן הלוראן-קורן, ספד לה: "ניקול הייתה אישה יפה וטובת לב שהגיע לה הרבה יותר ממה שקרה לה. משפחתה וחבריה יאהבו אותה ויתגעגעו אליה לנצח".