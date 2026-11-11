חרדים קיצוניים חוסמים הערב (רביעי) את הרכבת הקלה בירושלים ומפגינים גם בכביש מרכזי באזור בית שמש, בעקבות מעצרם של שלושה עריקים שלשום באזור ים המלח. השלושה נשלחו למעצר בכלא 10.
המפגינים, רובם מ"העדה החרדית", התיישבו על פסי הרכבת בירושלים, בצומת הרחובות שרי ישראל ויפו, וגם בכביש 38, ליד בית שמש. הם הגיעו למחאה עם קסדות פלסטיק שעליהן הכיתוב "מראשי לא יזוב דם מאלימות המשטרה".
מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב נערכים לפינוי מפרי הסדר ולהשבת הסדר הציבורי. בנוסף קראו במשטרה להימנע מהגעה למקום ולהשתמש בדרכים חלופיות.