חרדים קיצוניים חוסמים הערב (רביעי) את הרכבת הקלה בירושלים ומפגינים גם בכביש מרכזי באזור בית שמש, בעקבות מעצרם של שלושה עריקים שלשום באזור ים המלח. השלושה נשלחו למעצר בכלא 10.

חרדים קיצוניים חוסמים הערב (רביעי) את הרכבת הקלה בירושלים ומפגינים גם בכביש מרכזי באזור בית שמש, בעקבות מעצרם של שלושה עריקים שלשום באזור ים המלח. השלושה נשלחו למעצר בכלא 10.

חרדים קיצוניים חוסמים הערב (רביעי) את הרכבת הקלה בירושלים ומפגינים גם בכביש מרכזי באזור בית שמש, בעקבות מעצרם של שלושה עריקים שלשום באזור ים המלח. השלושה נשלחו למעצר בכלא 10.