כתב העיתון החרדי "בקהילה" יצחק הורוויץ ביקר ב מצר הורמוז , זירת המאבק המרכזית בחודשים האחרונים בין ארה"ב ואיראן. הורוויץ, שהגיע לצד העומאני של המצר בחצי האי מוסנדם, שוחח עם התושבים והעובדים המקומיים, שסיפרו על הלחימה ועל השינויים שעבר האזור מאז פרוץ המלחמה.

גלריה מצר הורמוז

לפי המקומיים, לפני המלחמה אלפי תיירים נהגו להגיע לחצי האי, אך כעת מבקרים באזור אנשים מעטים, ואלו מעוררים את חשדם של הרשויות. גם הורוויץ עצמו נדרש למסור את דרכונו לבדיקה, וחיילים הזהירו אותו שלא לצלם בסביבת הבסיס הצבאי במקום.

הורוויץ ביקר בעיר ח'סאב, המשמשת כנקודת גישה למצר, שם התושבים מתפרנסים מדיג ומתיירות - בזמנים רגילים. בעל מסעדה איראנית סיפר כי לעיר מגיעים איראנים רבים. "זה שעה מכאן בסירה, חוצים את המצר ואנחנו שם", תיאר. הורוויץ העיד כי ברחובות העיר נראו מעט מאוד בני אדם, אך לעומת זאת הסתובבו עיזים רבות בכל מקום. על כך סיפר בעל המסעדה כי מדובר בצאן שהובא מאיראן - לצורך הברחות.

"ברגע שמכלית מתרחקת תוקפים אותה, ויש שם גם מוקשים"

הוא תיאר כי "יש פה כאלה שעוסקים בייבוא עיזים וכבשים מאיראן ומוכרים אותם באיחוד האמירויות". בצל הירידה החדה בפעילות הספינות במצר ההברחות התמעטו, כך ש"בינתיים העיזים מסתובבות פה". על הלחימה סיפר בעל המסעדה: "כאן בח'סאב שקט. היו כטב"מים מאיראן על ההר איפה שהצבא, לפעמים שומעים או רואים פצצות נופלות על ספינות, אבל זה אף פעם לא עלינו. אני לא מבין למה תיירים מפחדים לבוא".

בנמל העיר פעלו מעט סירות, וקברניט אחד סיפר כי "תיירים חושבים שהאיראנים יורים עלינו כל יום, אבל הם יורים רק על מכליות נפט". בהמשך, בהפלגה קצרה נראו במים ספינות שונות, בהן מכליות נפט, שהמתינו לשעת לילה כדי להמשיך במסען, בצל חששן ממתקפות. "ברגע שהמכלית מתרחקת תוקפים אותה, ובנוסף יש שם גם מוקשים", סיפר הקברניט.