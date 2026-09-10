נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח הלילה (בין רביעי לחמישי) להעניק 5,000 דולר לכל אזרח אמריקני בוגר אם הרפובליקנים ינצחו בבחירות האמצע וישמרו על השליטה בבית הנבחרים ובסנאט. את ההבטחה השמיע בוועידה הרפובליקנית בטקסס, הראשונה שמקיימת המפלגה במיוחד לקראת בחירות אמצע, בניסיון להפוך את ההצבעה בנובמבר למשאל עם נוסף על נשיאותו.

טראמפ הבטיח 5,000 דולר לכל מבוגר אם הרפובליקנים ינצחו בבחירות: "דיבידנד" ( צילום: FoxNews )





גלריה "הדיבידנד של טראמפ" ( צילום: צילום: Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"אם הרפובליקנים ינצחו את הבחירות בבית הנבחרים ובסנאט, בגלל ההצלחה הכלכלית האדירה שלנו, אני אחלק דיבידנד לכל אזרח מבוגר בארצות הברית על סך 5,000 דולר", אמר טראמפ. "בדיוק כמו חברה מצליחה נעניק לבעלי המניות שלנו חלוקת מזומנים". לדבריו, יהיה למענק סייג אחד בלבד: "אפשר יהיה לבזבז אותו בארצות הברית בלבד. יקראו לזה 'הדיבידנד של טראמפ'".

טראמפ קשר באופן ישיר בין ההבטחה לבין ההצבעה לרפובליקנים. "תצביעו לרפובליקנים, תחשבו שאני על הפתק", אמר לקהל. אלא שגם אם מפלגתו תנצח, הנשיא אינו יכול לחלק את הכסף בעצמו. תשלום כזה ידרוש את אישור הקונגרס והקצאת תקציב בחוק. עצם ההבטחה נחשבת ככל הנראה להבטחת בחירות חוקית, בדומה להבטחות להורדת מסים או להגדלת קצבאות. החוק הפדרלי אוסר להציע כסף לאדם בתמורה להצבעתו, אך הבטחת הטבה כללית לציבור אינה נחשבת כשלעצמה לקניית קולות.

רעיון של "דיבידנד” לציבור אינו חדש אצל טראמפ. בעבר תמך ברעיון להעביר לאמריקנים חלק מהחיסכון שהובטח במסגרת קיצוצי DOGE, המשרד ליעילות ממשלתית של אילון מאסק, וגם אז דובר בסכום של אלפי דולרים, אך היוזמה לא הבשילה לתוכנית ממשית.

ועידת הרפובליקנים בטקסס ארה"ב ( צילום: צילום: Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: צילום: Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בהצהרה מפוקפקת נוספת, טראמפ אמר בוועידה כי יקרא למצר הורמוז "מצר טראמפ". לדבריו, "תגיע הצהרה רשמית. האיראנים לא ישמחו מזה. הם היו הבריון של המזרח התיכון אבל עכשיו המדינה שלהם מתפרקת. אנחנו מנצחים במלחמה".

לאחר מכן חזר טראמפ למנטרות הקבועות שלו בנושא איראן. "לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני. לא ניתן לה להשיג גם אבק גרעיני. זה מאוד מסוכן", אמר. הוא סיפר כי שר האוצר סקוט בסנט ביקש ממנו בעבר להמתין עם פעולה נגד טהרן, אך לדבריו לא היה לכך זמן: "איראן הייתה שבועיים מהשגת נשק גרעיני, והיא המדינה הרשעה מכולן. היה לנו את המודיעין הכי טוב שאי פעם היה, שהעיד על כך".

אך הטענה שלפיה איראן הייתה שבועיים בלבד מנשק גרעיני אינה זהה להערכות הפומביות של קהילת המודיעין האמריקנית, שלא קבעה שטהרן החליטה לייצר פצצה. איראן אמנם צברה אורניום מועשר ברמה גבוהה, אך היכולת להפיק במהירות חומר בקיע אינה שקולה ליכולת להרכיב נשק גרעיני מבצעי.