התפתחות בחקירת כוכב "האח הגדול" שנעצר אתמול (ראשון) לפנות בוקר בחשד לאלימות כלפי בת זוגו. בת הזוג, שפרסמה תמונה של יד שבורה לאחר מעצרו וכתבה "כמה עיוורת הייתי", נחקרה באזהרה בחשד שהשליכה עליו כוס.

הפוסט של בת הזוג

מחקירת המשטרה עולה כי ביום האירוע ביום שישי האחרון הגיעה המשטרה לדירת השניים - אך המתלוננת טענה שהיא נפלה והניידת עזבה את המקום. למחרת היא הגיעה להגיש תלונה ואמרה שהוא זה שפגע בה. בעדותה טענה גם לאירועים נוספים.

במהלך חקירתה באזהרה, היא גם הסבירה מדוע לא ציינה בפני השוטרים שהגיעו על כך שתקף אותה והיא סובלת משבר בידה, מאחר ולדבריה היא אמרה להם רק כי היא סובלת מכאבים וחבלה ביד ורק מאוחר יותר נודע לה שידה נשברה לאחר שהיא התנפחה ונזקקה לטיפול רפואי.

המשטרה ערכה אתמול עימות בין כוכב הריאליטי לבת הזוג. בעימות כל אחד נשאר בגרסתו כאשר בת הזוג טענה שהוא תקף אותה ואילו כוכב הריאליטי טען כי היא רק לקחה לו את הטלפון, ברחה, רצה ונפלה - וכתוצאה מזה נגרם לה החתך ונשברה לה היד. עוד הוא טען בחקירתו שהיא השליכה עליו כוס זכוכית ובת הזוג לכן נחקרה באזהרה. היום הובא החשוד שוב להארכת מעצר ושם הוארך מעצרו בשלושה ימים נוספים.

אתמול בבוקר עדכנה המשטרה כי החשוד בן ה-36 נעצר בדירת השניים בחולון, לאחר שביום שישי התקבל הדיווח על התקיפה. במהלך הדיון נעתר בית המשפט לבקשת סנגוריו של החשוד והורה על איסור פרסום פרטיו המזהים. את החשוד מייצגים עו"ד אלעד פלג ועו"ד חופן שטרייכר ממשרד שטרייכר-פלג, שמסרו כי "מרשנו נעדר כל עבר פלילי, אדם שומר חוק שנקלע למעצר עקב תלונת שווא. אנו בטוחים כי המשטרה תעשה עבודתה ותחקור את העובדות לאשורן. לא לשווא מצא בית המשפט להאריך את מעצרו עד מחר בלבד בעוד שהמשטרה ביקשה חמישה ימים".