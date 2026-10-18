ישראלי בן 43 נהרג בתאונת אופנוע במחוז קראבי שבדרום-מערב תאילנד. הודעה נמסרה למשפחתו, משרד החוץ מטפל בהבאת הגופה לארץ. נסיבות התאונה נחקרות.
באוגוסט האחרון נהרג ישראלי שרכב על אופנוע בתאונה עם טנדר באזור קנצ'נבורי שבמערב תאילנד. במרץ השנה נהרג בתאונת דרכים בצפון תאילנד תושב ירושלים עופר דהן. הוא שכר אופנוע במהלך הטיול - ואז החליק ברכיבה.
בפברואר השנה נהרגו בתאילנד שני ישראלים בתאונות אופנוע: שי פינטו (51) מהיישוב הקהילתי אומן שבגלבוע נהרג בתאונה בקוסומוי, ימים ספורים לאחר שרוסטיסלב נועם מירסון, איש קבע בחיל האוויר בן 22, נהרג בצפון תאילנד