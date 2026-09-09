נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיבח ברשת Truth Social שבבעלותו את התחזקות "המפלגה הפופוליסטית" בגרמניה, על רקע ניצחונה ההיסטורי של מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) בבחירות במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט. "סוף סוף נמאס להם מחוקי ההגירה הנוראיים שפגעו כל כך בגרמניה. הם מתחזקים ולא מוכנים לסבול את זה יותר!", כתב טראמפ, והוסיף "MGGA" - קיצור של "Make Germany Great Again", על משקל סיסמת הבחירות שלו. טראמפ לא נקב בשמה של ה-AfD, שזכתה ביום ראשון ב-43.8% מהקולות - הישג השיא שלה בבחירות לפרלמנט של מדינת מחוז בגרמניה.