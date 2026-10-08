מוחמד שלבי (22), סטודנט לרוקחות משכונת בית חנינא שבמזרח ירושלים, תכנן לבצע פיגועים נגד כוחות הביטחון ואזרחים יהודים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים במטרה לגרום להרג המוני. כך מתואר בכתב אישום שהוגש היום (חמישי) נגד שלבי לבית המשפט המחוזי בבירה.

אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

לפי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד עמיחי מרקס מפרקליטות מחוז ירושלים, שלבי, סטודנט שנה שלישית לרוקחות באוניברסיטת אל קודס באבו דיס שעבד גם כעוזר רוקח, עבר תהליך של הקצנה אידאולוגית, בין היתר בעקבות אירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. במסגרת זו צרך באופן שיטתי תכנים המזוהים עם ארגוני הטרור חמאס ודאעש, והחליט לנצל את הידע שרכש בלימודיו ואת נגישותו לחומרים כימיים לצורך ביצוע פיגועים קטלניים.

בתחילת שנת 2025, על-רקע כעסו על דוחות חניה שניתנו למתפללים סמוך למסגד בשכונת בית חנינא, תכנן שלבי להטמין מטען חבלה במקום שבו נהגו לעמוד גורמי האכיפה. לצורך כך עקב אחר פעילותם במשך כחודשיים והוריד מהאינטרנט מדריכים להכנת חומרי נפץ. התוכנית לא יצאה לפועל לאחר שגורמי האכיפה הפסיקו להגיע למקום.

בהמשך תכנן שלבי לבצע פיגוע רחב היקף, שבמסגרתו ביקש, לדבריו, להרוג "המון יהודים". לשם כך הצטרף לקבוצות טלגרם המזוהות עם ארגוני טרור, ובהן קבוצה המזוהה עם דאעש, והוריד עשרות קבצים ובהם הוראות להכנת מטעני חבלה, חומרי נפץ ורעלים קטלניים. בנוסף, העתיק למחברת מרשמים להכנת רעלים המסוגלים לגרום למוות באמצעות מגע, הרחה או שתייה, ותיעד חומרים שניתן להשתמש בהם להכנת חומרי נפץ.

ניסוי כימי באמבטיה

לפי כתב האישום, שלבי אף עבר משלב התכנון למעשי הכנה ממשיים. הוא נסע בשתי הזדמנויות לרמאללה, רכש חומרים כימיים וציוד מתאים, תוך פיצול הרכישות כדי שלא לעורר חשד, ואחסן אותם בחדרו בביתו. בהמשך ערך ניסוי כימי באמבטיה בביתו, שבמהלכו הצית תערובת שהכין כדי לבחון את החומרים. שלבי אף מחק ממכשיר הטלפון שלו קבצים והיסטוריית חיפושים במטרה לטשטש את מעשיו.