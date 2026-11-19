ג'ואן יאנג, האישה הבריטית שבעלה הודה כי סימם ואנס אותה ללא ידיעתה במשך שנים ארוכות – וגם גייס גברים זרים כדי שיאנסו אותה כשהיא חסרת הכרה וכפותה, תוך שהוא מצלם את המעשים המזעזעים – דיברה אמש (חמישי) מול מצלמות הטלוויזיה מחוץ לבית המשפט בדרום אנגליה, שם הורשעו ארבעה מבין ששת הגברים הזרים שאנסו אותה. לפרשה קווי דמיון מזעזעים למקרה של ג'יזל פליקו הצרפתייה, שהפכה ב-2024 לסמל פמיניסטי בינלאומי כשהחליטה להתייצב בפנים חשופות ובשם מלא ולהעיד קבל עם ועדה על מעשי האונס ההמוניים שארגן נגדה בעלה במשך יותר מעשור, כשגם הוא סימם אותה וגייס 70 גברים לאנוס אותה ללא ידיעתה. כמו פליקו, גם ג'ואן החליטה להיחשף והתירה לתקשורת לפרסם את שמה.

גלריה ג'ואן יאנג. "ההתעללות הזו עלתה לי בחיי כפי שהכרתי אותם" ( צילום: REUTERS/Jack Taylor )

פיליפ יאנג. סימם עם תרופות שהזמין מהודו, וצילם את המעשים

יאנג בת ה-49, אמא לשלושה, בירכה מחוץ לבית המשפט בווינצ'סטר על ההרשעה של ארבעה מהגברים שאנסו אותה – הרשעה שמגיעה אחרי שגבר נוסף כבר הודה באישומים נגדו וגם בעלה לשעבר פיליפ יאנג הודה והורשע בעשרות אישומים וממתין כעת לגזר דינו – ואמרה שהיא חשה "הקלה". לדבריה פסק הדין יעודד נשים אחרות שעברו מעשי התעללות ותקיפה מינית להתלונן, מתוך ידיעה שיאמינו בהן ויבינו אותן. "ההבנה של מה שקרה לי בלי ידיעתי או הסכמתי הייתה קשה ביותר לעיכול, וההתעללות הזו עלתה לי בחיי כפי שהכרתי אותם", היא אמרה. "האדם שסמכתי עליו יותר מכל בעולם בגד בי בצורה המזעזעת ביותר".

"לכל מי שעקבה אחרי המשפט וזיהתה בו את החוויות האישיות שלה, אני רוצה לומר: דעו שאינכן לבד, ויש אנשים שיאמינו לכן", היא אמרה. "אם תחליטו לצאת ולספר את מה שעברתן, תוכלו לקבל תמיכה, ויש גם מקלטים שיכולים להציע לכן מקום בטוח. מה שקורה לכן אינו באשמתכן. ולכל השאר, אנא השמיעו את קולכם נגד האלימות כלפי נשים ונערות. ההתעללות הזו משגשגת בחסות הסודיות, ולכן חשוב שגם גברים וגם נשים יכירו בכך שמדובר בבעיה ויפעלו היכן שניתן. שתיקה אינה אופציה אם אנחנו רציניים בכוונתנו למנוע התעללות. בית המשפט הוכיח כעת שיהיו השלכות למי שבוחר להתעלל באחרים. אני נחושה בדעתי שהבחירה שלהם לא תגדיר אותי. מעתה אשתמש בחוויות שעברתי כדי לנסות לעזור לאחרים. אני גם חייבת לעצמי לחיות את החיים הטובים ביותר שאני יכולה, לצד ילדיי ויקיריי, כשאנחנו ממשיכים הלאה".

הגברים שהורשעו אתמול על ידי חבר המושבעים במשפט טענו להגנתם כי לא ידעו שג'ואן לא נתנה את הסכמתה למעשים וכי רומו על ידי פיליפ, אבל טענת ההגנה הזו נדחתה. ג'ואן קראה בהצהרתה אמש לבחון בקפידה את היחס המשפטי לסוגיית ההסכמה ביחסי מין: "הפרשה הזו מעלה שאלות קשות בנוגע לאופן שבו החוק מתייחס להסכמה. ההסכמה חייבת להינתן על ידי האדם עצמו. איש אינו יכול לתת הסכמה בשמך, ואיש אינו יכול להסתמך על דבריו של אדם אחר שלפיהם הסכמת. בשום שלב איש לא ביקש את הסכמתי. אני קוראת לממשלה לבחון את הנושא בעדיפות עליונה, כדי להבטיח שנשים יהיו מוגנות כראוי בעתיד".

יאנג בהצהרתה אמש. "המעשים שלהם לא יגדירו אותי" ( צילום: REUTERS/Jack Taylor )

"הבושה חייבת לעבור צד". שלטים שהניפו מפגינים מחוץ לבית המשפט באנגליה, עם הסיסמה המפורסמת של ג'יזל פליקו ( צילום: REUTERS/Toby Shepheard )

היא הוסיפה: "אני חיה עם כאב שקשה לתאר במילים, וזה דבר שישפיע על חיינו לנצח. המחשבה שדבר כזה יכול לקרות לכל אחת היא מפחידה. בעקבות מה שעברתי, אני כבר לעולם לא מרגישה בטוחה לחלוטין. כיום קשה לי לפעמים אפילו לצאת מהבית, אבל ההתעללות המחרידה הזו הראתה לי שגם הבית לא סיפק לי הגנה – אף שבאותה תקופה האמנתי שאני בטוחה בו. מה שקרה לי הרס את היכולת לתת אמון, ואני עובדת קשה כדי לבנות מחדש את חיי".

לפי כתב האישום בפרשה שמזעזעת את בריטניה, פיליפ יאנג בן ה-50 סימם את אשתו בין השנים 2010 ו-2023 – ואנס אותה או הזמין גברים אחרים לאנוס אותה בביתם בעיר סווינדון כשהיא חסרת הכרה וכפותה. הוא גייס אותם באמצעות אתרי אינטרנט ואפליקציות שונים, בהם קרייגליסט, גריינדר, רדיט ואתרי חילופי זוגות. הפרשה נחשפה ביולי 2024, אחרי שלמשטרה נודע על חשבון באפליקציית המסרים האנונימית Kik שנקשר לפיליפ – שכיהן בין 2007 ל-2010 כחבר מועצה בסווינדון מטעם המפלגה השמרנית – ושבו פורסמו תמונות של יחסי מין עם בעלי חיים. בחקירה שנפתחה התגלו בחיפוש במכשיריו סרטונים שצילם בזמן שאשתו מחוסרת הכרה, קשורה ומותקפת מינית על ידי הגברים הזרים שגייס.

מעשי האונס על ידי הגברים הזרים נעשו לפי התביעה בין 2016 ל-2023, אבל פיליפ הודה כי סימם את אשתו ללא ידיעתה ואנס אותה כבר מ-2010. בני הזוג היו נשואים במשך 20 שנה, ובעדותה תיארה ג'ואן את מערכת היחסים ביניהם כמונוגמית ואת העדפותיה המיניות כ"ווניליות" (כלומר יחסי מין שגרתיים). בשל נחירותיו הכבדות השניים ישנו בחדרים נפרדים, ויאנג לפי הדיווחים ניצל את סידור השינה הזה וכן את הרגלם של בני הזוג לשתות יחד כוס וודקה לפני השינה לאחר שחזרו מבילויים חברתיים – כדי למהול את משקאותיה בחומרים מטשטשים, בהם זולפידם וקטמין. את החומרים הללו רכש לפי החשד באינטרנט, ממדינות זרות ובהן הודו.

הבעל לשעבר פיליפ עם ג'ואן. גייס גם באתרי חילופי זוגות

מוחמד חסן, אחד הגברים שהורשעו באונס, עם כיסוי פנים מחוץ לבית המשפט ( צילום: REUTERS/Hannah McKay )

ג'ואן העידה כי לא ידעה על מסכת ההתעללות, עד שבלילה שבין 18 ל-19 בפברואר 2023 היא התעוררה וגילתה שעיניה מכוסות וידיה קשורות, כשיד של גבר זר מונחת על פרק כף ידה. לדבריה כאשר ניסתה לזוז פיליפ לחש "רד למטה", וכשהיא הצליחה להסיר את כיסוי העיניים שלה היא הבחינה באדם ש"מתכופף בקצה המיטה". היא העידה כי ברגעי הבהלה ההם, כשעוד הייתה מעורפלת ובלי המשקפיים שלה, היא ברחה לחדר סמוך. לדבריה פיליפ התנצל בפניה בבוקר שלמחרת וטען בפניה שהזמין אדם אחר רק כדי "לצפות" בו מקיים בה יחסי מין, ולא חשף בפניה את מסכת ההתעללות הממושכת. היא העידה על משבר חמור ביחסים ביניהם בעקבות אותו מקרה, אבל כאמור היקף ההתעללות נחשף רק יותר משנה לאחר מכן.

הבעל לשעבר פיליפ כבר הודה בינואר השנה ביותר מ-50 עבירות, בכלל זאת 11 סעיפים של אונס, וגזר דינו יימסר בדצמבר יחד עם עונשם של חמשת הגברים הזרים שהורשעו. אחד מהם, דן המילטון (47), כבר הודה מוקדם יותר השנה בעבירות שיוחסו לו, בכלל זאת אונס, ואמש הורשעו כאמור ארבעה נוספים: ריצ'רד קלייב ווילקינס (62) הורשע באונס ובתקיפה מינית באמצעות חדירה; נורמן מקסוני (48) הורשע גם הוא באונס; קונור סנדרסון-דויל (32) הורשע בתקיפה מינית ובתקיפה מינית באמצעות חדירה; ומוחמד חסן (38) הורשע בסעיף אחד של תקיפה מינית. חשוד שישי בפרשה טרם נעצר.

המורשעים בפרשה ( צילום: משטרת בריטניה )

ג'ואן ישבה באולם בית המשפט כאשר התובעת שרה ג'ונס אמרה כי בעלה לשעבר פרסם תמונות באינטרנט, שבהן נראתה אשתו דאז קשורה למיטתה ועיניה מכוסות, בעודו "מחפש זרים שיבואו וישכבו עם אשתו – בכל גיל, מכל גזע". המורשעים טענו כאמור כי פיליפ יאנג רימה אותם וטען בפניהם כי אשתו נתנה את הסכמתה למעשים, אבל ג'יימס פוסטר, תובע מומחה מטעם התביעה, אמר שהם "בחרו לבצע מעשי התעללות בלתי נתפסים בג'ואן יאנג, מבלי לטרוח כלל לבדוק אם היא נותנת את הסכמתה לכך". השופט פושפינדר סייני אמר כי הארבעה צפויים לעונשי מאסר "משמעותיים", ושיבח את ג'ואן על "האומץ יוצא הדופן שגילתה לאורך כל ההליך המשפטי".

ארגון הסיוע לנפגעות אלימות במשפחה Refuge מסר כי פסק הדין אמש מספק "צדק שהגיע באיחור רב", אך "אינו יכול לתקן את הנזק ההרסני" שנגרם לג'ואן בעקבות ההתעללות שעברה. "בדומה לפרשת ג'יזל פליקו ב-2024, מעשי הזוועה שביצעו פיליפ יאנג וגברים רבים נוספים נגד ג'ואן הם תזכורת ברורה לכך שבמילותיה החשובות של ג'יזל, הבושה צריכה לעבור צד", נמסר מהארגון.

ג'יזל פליקו. הפכה לסמל פמיניסטי עולמי ( צילום: Clement MAHOUDEAU / AFP )