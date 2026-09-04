כ-10 שנים לאחר הפינוי של עמונה, בעקבות החלטת בג"ץ כי בתי היישוב הוקמו על קרקע פלסטינית פרטית, החברה לפיתוח של המועצה האזורית בנימין רכשה שטחים במקום, במטרה ליישב את האזור מחדש. כך נודע ל-ynet.
אמש (חמישי) המועצה דיווחה כי הוקמה נקודה חדשה שקרובה ליישוב מגרון, שפונה בספטמבר 2012, לאחר שגם בשטח זה הייתה מחלוקת בנוגע לבעלות על השטחים. בכך מסמנים תומכי ההתיישבות את היעד המרכזי - רכישת קרקעות במחלוקת, במטרה למנוע בעתיד עתירות לבג"ץ ופינויים של יישובים.
מהלכים אלה מצטרפים גם לתוכנית הרחבה דרמטית של היישוב עמיחי, שהוקם עבור עקורי עמונה. במסגרת המיזם צפויות להיבנות כ-1,200 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות, שיביאו יותר מ-6,000 תושבים חדשים לגוש שילה וייצרו רצף התיישבותי בין עמיחי לשבות רחל.
נזכיר כי בפברואר 2006 נהרסו תשעה מבני קבע בעמונה לאחר שבג"ץ קבע כי הם הוקמו בניגוד לחוק. לטענת התושבים, הפינוי בוצע באלימות קשה מצד כוחות הביטחון. בשנת 2013, בעקבות עתירה לבג"ץ נהרס בית נוסף, אך בהמשך נקבע שיש לפנות את היישוב כולו. ב-1 בפברואר 2017, לאחר מספר דחיות ועיכובים, החל הפינוי של היישוב. התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם, הקימו את עמיחי - ישוב חדש בעמק שילה, לא רחוק מעמונה.
מתברר כי בשלוש השנים האחרונות הוקמו והוסדרו 104 ישובים חדשים ביהודה ושומרון, מהם קרוב ל-20 במועצה האזורית בנימין, אך במועצה האזורית לא מסתפקים בכך, ומתכננים להקים נקודות התיישבות חדשות.
מהמועצה האזורית נמסר כי "מועצת בנימין גאה לפעול עם שותפיה בממשלה ומחוצה לה לבניית יישובים, חוות ושכונות חדשות, וגאה לא פחות לפעול לתיקון עוולות העבר ולהשבת ההתיישבות למקומות שמהם נעקרה. לחברה לפיתוח בנימין חלק נכבד במפעל יישוב הארץ בימים אלה, בין היתר באמצעות רכישת קרקעות, פיתוחן והכשרתן להתיישבות".
עוד נמסר מהמועצה כי "אנו גאים בעשייה הזו ונמשיך לקדם אותה בנחישות ובאחריות. איננו נוהגים להתייחס למהלכים הנמצאים בעיצומם, אלא לאחר השלמת התהליכים הנדרשים. נמשיך לרכוש, לבנות, לפתח וליישב את הארץ".