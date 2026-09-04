כי בתי היישוב הוקמו על קרקע פלסטינית פרטית, החברה לפיתוח של המועצה האזורית בנימין רכשה שטחים במקום, במטרה ליישב את האזור מחדש. כך נודע ל-ynet.

כי בתי היישוב הוקמו על קרקע פלסטינית פרטית, החברה לפיתוח של המועצה האזורית בנימין רכשה שטחים במקום, במטרה ליישב את האזור מחדש. כך נודע ל-ynet.

, שפונה בספטמבר 2012, לאחר שגם בשטח זה הייתה מחלוקת בנוגע לבעלות על השטחים. בכך מסמנים תומכי ההתיישבות את היעד המרכזי - רכישת קרקעות במחלוקת, במטרה למנוע בעתיד עתירות לבג"ץ ופינויים של יישובים.

, שפונה בספטמבר 2012, לאחר שגם בשטח זה הייתה מחלוקת בנוגע לבעלות על השטחים. בכך מסמנים תומכי ההתיישבות את היעד המרכזי - רכישת קרקעות במחלוקת, במטרה למנוע בעתיד עתירות לבג"ץ ופינויים של יישובים.

מהלכים אלה מצטרפים גם לתוכנית הרחבה דרמטית של היישוב עמיחי, שהוקם עבור עקורי עמונה. במסגרת המיזם צפויות להיבנות כ-1,200 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות, שיביאו יותר מ-6,000 תושבים חדשים לגוש שילה וייצרו רצף התיישבותי בין עמיחי לשבות רחל.

מהלכים אלה מצטרפים גם לתוכנית הרחבה דרמטית של היישוב עמיחי, שהוקם עבור עקורי עמונה. במסגרת המיזם צפויות להיבנות כ-1,200 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות, שיביאו יותר מ-6,000 תושבים חדשים לגוש שילה וייצרו רצף התיישבותי בין עמיחי לשבות רחל.

מהלכים אלה מצטרפים גם לתוכנית הרחבה דרמטית של היישוב עמיחי, שהוקם עבור עקורי עמונה. במסגרת המיזם צפויות להיבנות כ-1,200 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות, שיביאו יותר מ-6,000 תושבים חדשים לגוש שילה וייצרו רצף התיישבותי בין עמיחי לשבות רחל.