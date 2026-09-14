האי אירלנד, נזכיר, מחולק מאז 1921 לשתי ישויות מדיניות: האחת היא הרפובליקה האירית, המוכרת בעולם פשוט כמדינה העצמאית "אירלנד", והשנייה היא צפון אירלנד, שהיא אחת מארבע הישויות המרכיבות את הממלכה המאוחדת (בריטניה) יחד עם אנגליה, וויילס וסקוטלנד. מאז שנות ה-60 של המאה שעברה ועד לסוף שנות ה-90 התחוללו בצפון אירלנד עימותי דמים בין המחנה היוניוניסטי, התומך בכך שהטריטוריה תישאר חלק מבריטניה ונשען בעיקרו על פרוטסטנטים, לבין המחנה הלאומני, התומך באיחוד של הטריטוריה עם הרפובליקה של אירלנד ונשען ברובו על קתולים. בשנים הללו נהרגו כ-3,500 בני אדם, והלחימה הגיעה לסיומה רק עם חתימת הסכם שלום, "הסכם יום שישי הטוב", ב-1998. מאז החתימה על ההסכם ההוא נשמר ברובו השקט, אם כי

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