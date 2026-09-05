חשוד פתח הערב (שבת) בירי לעבר כוח משטרתי באזור שכונת קריית השרון בנתניה. הוא נוטרל על ידי שוטרים ולוחמים. מצבו מוגדר אנוש, ומלבדו, איש לא נפגע. לפני הירי תועד החשוד עם נשק ארוך. הרקע עדיין לא ברור, אך ככל הנראה לא מדובר באירוע לאומני.

תיעוד הירי בנתניה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





במשטרה אמרו כי כוחות גדולים של מחוז מרכז פועלים בזירה וסביבתה. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, בדרכו למקום. תושבת האזור סיפרה: "שמענו יריות, כולם כמובן פחדו ורצו פנימה. ראיתי את האנשים רצים לעבר הבתים".

אמיר, תושב האזור גם כן, הוסיף: "זה היה מפחיד מאוד, פשוט באמצע אחר הצהריים כשישבנו במרפסת התחלנו לשמוע צרורות של ירי, ישר כולנו רצנו פנימה בכדי שאף אחד לא ייפגע. הבנתי שנטרלו אותו".