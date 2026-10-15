, אמר הערב (חמישי) בכנס בחירות בבית שמש כי המצב של החרדים "קרוב למה שהיה בשואה". שטארק התייחס לעריקים שלא יכולים לצאת מהארץ בגלל צווי גיוס. לדבריו, סוגיה זו מונעת מהם לטוס לחו"ל לשידוך, ולכן המשפחות של הכלות צריכות להגיע לישראל.

, אמר הערב (חמישי) בכנס בחירות בבית שמש כי המצב של החרדים "קרוב למה שהיה בשואה". שטארק התייחס לעריקים שלא יכולים לצאת מהארץ בגלל צווי גיוס. לדבריו, סוגיה זו מונעת מהם לטוס לחו"ל לשידוך, ולכן המשפחות של הכלות צריכות להגיע לישראל.