העצרת הכללית ומועצת הביטחון של האו"ם בחרו היום חמישה שופטים חדשים לבית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) בהאג. דאפו אקנדה מבריטניה, פרנסואה אלאברון מצרפת, מחמוד דייפאללה חמוד מירדן, פיבי אוקווה מקניה; ורנה לי מסינגפור. הקדנציה של השופטים תתחיל בשנת 2027 ותסתיים בשנת 2036. השגריר באו"ם, דני דנון, הביע חשש מבחירתם של חלק מהשופטים לאור זאת שפעלו בעברם נגד ישראל.

גלריה בית הדין בהאג ( צילום: STR/NurPhoto / Getty Images )

מחמוד דייפאללה חמוד: שופט מכהן בבית הדין הבינלאומי לצדק מאז מאי 2025, ולשעבר שגריר ירדן באו"ם. קודם לכן שימש היועץ המשפטי של משרד החוץ הירדני וחבר בוועדת המשפט הבינלאומי של האו"ם, שבראשה עמד בשנת 2021. הוא הוביל מטעם ירדן קו לעומתי למדינת ישראל בהליכים בפני בית הדין הבינלאומי לצדק, בהם חוות הדעת בעניין "גדר ההפרדה הישראלית" (2004) וחוות הדעת משנת 2024, שעסקה בהשלכות המשפטיות של מדיניות ישראל ופעולותיה ביהודה ושומרון, לרבות מזרח ירושלים.

ב-30 באוקטובר 2023, פחות מחודש לאחר מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, האשים חמוד בדיון במועצת הביטחון של האו"ם כי ישראל מבצעת "טיהור אתני" ו"פשעי מלחמה".

דאפו אקנדה: פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטת אוקספורד וחבר בוועדת המשפט הבינלאומי של האו"ם (ILC). לאורך הקריירה שלו ייצג וייעץ למדינות בהליכים משפטיים בינלאומיים, לרבות בפני בית הדין הבינלאומי לצדק. בין היתר, שימש יועץ משפטי ליפן במסגרת ההליך שעסק בהשלכות המשפטיות של פעילות ישראל ביהודה ושומרון.

פרנסואה אלאברון: דיפלומט ומשפטן בכיר, המכהן כשגריר צרפת בהולנד וכנציגה הקבוע לארגון למניעת נשק כימי. בעבר כיהן כיועץ המשפטי של משרד החוץ הצרפתי וייצג את צרפת בהליכים בפני בתי דין בינלאומיים. בין היתר, שימש נציג משפטי מטעם צרפת בהליכים הנוגעים לאמנת רצח העם, לרבות בתיקים של אוקראינה נגד רוסיה וגמביה נגד מיאנמר.

יפעלו למען הצדק באופן לא מוטה? שופטי בית הדין לצדק בהאג ( צילום: AP Photo/Peter Dejong )

רנה לי: שגרירת סינגפור למשפט בינלאומי, בעלת ניסיון במשפט הים, בבוררות בינלאומית ובמשא ומתן רב-צדדי. בשנים 2018 עד 2023 עמדה בראש ועידת האו"ם שגיבשה את ההסכם הבינלאומי לשימור המגוון הביולוגי הימי באזורים שמחוץ לתחומי השיפוט הלאומיים. בעבר כיהנה גם כמנכ"לית משרד הקניין הרוחני של סינגפור וכיועצת משפטית בכירה במשרד התובע הכללי במדינה.

פיבי נ' אוקווה: שופטת מכהנת בבית הדין הבינלאומי לצדק מאז נובמבר 2025, המתמודדת על כהונה נוספת. היא פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטת "קווין מרי" בלונדון, ובעבר כיהנה כחברה בוועדת המשפט הבינלאומי של האו"ם (ILC). לאורך הקריירה שלה ייצגה וייעצה למדינות בהליכים בפני בית הדין הבינלאומי לצדק. בין היתר, שימשה יועצת משפטית לנמיביה, בהליך שהוביל לחוות הדעת של בית הדין משנת 2024 בעניין ההשלכות המשפטיות של מדיניות ישראל ופעולותיה ביהודה ושומרון, לרבות במזרח ירושלים. בנוסף, עסקה בהליכים משפטיים בינלאומיים בנושאי שינויי אקלים וזכויות אדם.

דני דנון, שגריר ישראל באו"ם, ביקר את בחירת השופטים החדשים: "קורות החיים שלהם מטרידים ומעלים שאלות. האם שופט שקבע חודש אחרי טבח 7 באוקטובר, באופן שגוי, שישראל מבצעת רצח עם - ידע להתמודד בצורה חסרת פניות עם התיק העומד נגדה? האם שופטת שייעצה בתיק המשפטי נגדנו תפעל למען הצדק באופן מקצועי ולא מוטה? הבחירה היום בעצרת הכללית מהווה דוגמה נוספת להטיה המובנית של האו"ם נגד מדינת ישראל".