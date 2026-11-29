אמן הקרקס אלרועי מורג מבאר שבע, המוכר בעיקר בזכות מופעי הקרקס שהוא מקיים ברמזורים בתל אביב ובעיר מגוריו, טוען כי הושפל והושאר באמצע הלילה בשכונה זרה, לאחר שיצא מביתו בעקבות צעקות ששמע ברחוב. לדבריו, שוטר שהגיע למקום הכניס אותו לניידת, הסיע אותו לשכונה אחרת והוריד אותו שם ללא הטלפון הנייד שלו. רגע לפני שעזב, אמר לו השוטר: "יצאת ליצן".

העימות של אמן הקרקס אלרועי מורג עם המשטרה ( צילום: באדיבות המצולם, הודיה לוגסי )





"באחת וחצי בלילה ראיתי בבאר שבע כמה ילדים על קורקינטים, צעקה 'יא שוטר בן זונה'. ראיתי בפינת הרחוב ניידת ושלוש נערות. שאלתי את השוטר מה קרה. השוטר אמר לי לך מפה. למה באת? אמרתי ששמעתי רעש בחוץ ורציתי לבדוק שהכול בסדר", שחזר אלרועי את אירועי אותו הלילה בשיחה עם ynet.

לדבריו, השוטר דרש ממנו להתרחק מהמקום ואף איים לעכב אותו אם לא יישמע להוראותיו. "השוטר אמר לך מפה. אם אתה לא הולך זה התנגדות לשוטר. אמרתי מה לא בסדר בלשאול מה קורה. אני גר כאן. השוטר אמר 'אתה מתנגד לשוטר?' ובא אליי מול כולם, תופס אותי, מחזיק לי את הידיים מאחורי הגב, זורק אותי לניידת". אחת הנערות שהייתה במקום תיעדה את האירוע ושלחה לו את הסרטון מאוחר יותר.

אמן הקרקס אלרועי מורג ( צילום: גל בומנדיל )

"אני רק מתפלל שהילדה תשלח לי את הסרטון. נוסעים משם. אני לא יודע מה יהיה איתי. לא ביקשו ממני להזדהות. כלום. אני בלי פלאפון. לא דיברו איתי. באמצע שום מקום, בשכונה רנדומלית, השוטר פותח את הדלת, אומר לי לצאת, ואז 'יצאת ליצן' ונוסע. בניידת אני אוכל סרטים מה יעשו לי? מה רוצים ממני?".

הוכנס לניידת ללא חיפוש

מורג סיפר כי במהלך הנסיעה חשש מכוונותיו של השוטר ולא הבין מדוע הוא נלקח למקום שאליו הוסע. "שוטרים צריכים להפעיל שיקול דעת", אמר. "אירועים כאלה גורמים לי לפחד מהמשטרה ולא לסמוך עליה. הייתי רוצה שיטפלו בעניין הזה, וששוטרים ילמדו שהם לא יכולים להתבריין על אנשים רק בגלל שיש להם כוח. לשוטר הזה אין מזל - כי לי יש את הקול שלי ברשת. אני מקווה שהפרסום יעזור למנוע מקרים דומים בעתיד".

עוד טען מורג כי השוטר הכניס אותו לניידת מבלי לערוך עליו חיפוש ומבלי לבדוק את תעודת הזהות שלו. נזכיר כי הכנסה של אזרח לתוך ניידת בלי חיפוש, בין אם הסיבה מוצדקת ובין אם לאו, עלולה לסכן את השוטרים עצמם.