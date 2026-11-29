גוש איזנקוט נמצא במרוץ לביטול חוקי הרפורמה המשפטית. הכנסת אישרה בקריאה טרומית את ביטול החוק ששינה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, את ביטול חוק היועץ המשפטי לממשלה ואת ביטול חוק מח״ש. ביטול חוק התקשורת כבר עבר קריאה ראשונה. הסיכומים בין ישר לדמוקרטים כוללים התחייבות לביטול מלא של חוקי הרפורמה.

הדחף לשנות את החוקים מובן: חילופי שלטון אמורים להוביל לשינוי במדיניות. אפשר גם לומר שביטול חקיקה שטרם יושמה, כמו השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים או פיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, אינו שינוי כללי המשחק אלא חזרה לקו הבסיס. אך מדובר בטעות.

משפטית, יוזמי הביטול טוענים שחלק מחוקי הרפורמה נחקקו בהליך פגום - אך גם הביטול נעשה בהליך שיוזמיו היו מגנים: בפטור מחובת הנחה לצורך חקיקה מהירה, בוועדות מיוחדות ובתקופת ממשלת מעבר. הליך פגום שנועד לבטל חקיקה שהתקבלה בהליך פגום אינו הופך בשל כך להליך תקין, אלא משכפל את הפגם שהוא מבקש לתקן ומנציח תרבות חוקתית שבה כללי המשחק משתנים עם חילופי הרוב הפוליטי. זה מתכון לחוסר יציבות שלטונית ולמשבר אינסופי.

איזנקוט ונתניהו על רקע הכנסת ( צילום: shutterstock, REUTERS/Ronen Zvulun, AP Photo/Ariel Schalit )

חברתית, סקר של מכון Pew שנערך ב-24 מדינות ופורסם בשנת 2024, שאל מה ניתן לעשות כדי לשפר את הדמוקרטיה. מתוך 17 נושאים, רפורמה במערכת המשפט דורגה במקום הראשון בישראל. מחוץ לישראל, באף מדינה נסקרת לא דורגה רפורמה במערכת המשפט באחד מעשרת הנושאים הראשונים לשיפור הדמוקרטיה. כיוון הרפורמה שנוי במחלוקת, אך מרכזיותה של שאלת מערכת המשפט בשיח על עתיד הדמוקרטיה ייחודית לישראל. התעלמות מכך היא עיוורון מסוכן.

פוליטית, תוצאות הבחירות לא מלמדות שיש רוב נגד רפורמה במערכת המשפט - שכן התנגדות לרפורמה של ממשלת נתניהו אינה שקולה להתנגדות לרפורמה במערכת המשפט. גם בגוש השינוי אין תמימות דעים באשר לביטול מיידי וגורף של חוקי הרפורמה, וקווי המחלוקת בנושא אינם חופפים בהכרח לקווי החלוקה בין הגושים הפוליטיים. ייתכן שגם לאחר הבחירות קיים רוב בציבור לרפורמה כלשהי.

במקום ביטול מיידי של חוקי הרפורמה, אנו מציעים להשעות את תחולתם למשך שישה חודשים ולנצל את התקופה לגיבוש רפורמה בהסכמה רחבה, בחסות נשיא המדינה ובהשתתפות נציגי הסיעות. אנו מכנים מהלך זה ״שביתת נשק חוקתית״. לצד זאת, תהיה התחייבות של המחנות הפוליטיים להימנע משינויים חד־צדדיים בכללי המשחק החוקתיים והקפאה של מינויים משמעותיים. אם לא תושג הסכמה עד המועד, ממילא הליכי הביטול יתחדשו מהנקודה שבה נעצרו.

לשני הגושים יש היום תמריץ להסכים. לגוש נתניהו יש תמריץ להתפשר, אחרת הכנסת תהיה חופשית לקדם חקיקה משלה באופן חד-צדדי בתום התקופה. גם לגוש איזנקוט יש תמריץ, שכן רפורמה בהסכמה רחבה יכולה לשרוד חילופי שלטון, בעוד רפורמה חד-צדדית עלולה להתבטל עם חילופי השלטון

לשני הגושים יש היום תמריץ להסכים. לגוש נתניהו יש תמריץ להתפשר, אחרת הכנסת תהיה חופשית לקדם חקיקה משלה באופן חד-צדדי בתום התקופה. גם לגוש איזנקוט יש תמריץ, שכן רפורמה בהסכמה רחבה יכולה לשרוד חילופי שלטון, בעוד רפורמה חד-צדדית עלולה להתבטל עם חילופי השלטון. שני הצדדים עשויים לצאת נשכרים: גוש נתניהו מקבל הזדמנות להשפיע על תוכן הרפורמה, וגוש איזנקוט מקבל הזדמנות לעגן את עצמאות מערכת המשפט בהסדר חוקתי משוריין שיזכה לתמיכה רחבה, ושאינו תלוי בתוצאות של מערכת בחירות אחת.

הטיעון שנשמע בשיח, ״קודם נבטל את הרפורמה המשפטית של ממשלת נתניהו ואז נדון על רפורמה ראויה״, הוא יפה ברמה התיאורטית - אך הסיכוי הפוליטי של מהלך כזה קלוש. לאחר ביטול חוקי הרפורמה יפחת התמריץ של גוש איזנקוט להגיע לפשרה, ואילו לגוש נתניהו יהיה פחות אמון בתהליך. מהלך של "ביטול תחילה" עלול לסכל רפורמה עתידית ולסכן את האפשרות להידברות.

שביתת נשק חוקתית אינה מבטיחה שהמשא ומתן יתקיים בתום לב או שיסתיים בהסכמה. אולם החלופה עלולה להיות המשכה של מלחמה חוקתית. ביטול חוקי הרפורמה בבליץ חקיקתי, מבלי להציע רפורמה חלופית בהסכמה, עשוי להיות ניצחון בקרב אך הפסד במלחמה. גיבוש רפורמה משפטית ראויה ויציבה הוא אינטרס של כלל הציבור. אם הרעיון יצליח, אפשר יהיה למסדו כמנגנון לניהול מחלוקות חוקתיות גם בעתיד.