בית משפט בלאס וגאס הרשיע השבוע את ג'יא-יינג צ'אן, בת 34, בעבירות של ביגמיה, הונאה וקבלת דבר במרמה, אחרי שהתברר כי נישאה ללא פחות מאשר 14 בעלים, בהם חמישה בחודש אחד – כדי לממן את התמכרותה שלה להימורים בבתי קזינו בעיר.

גלריה הנוכלת צ'אן. קיבלה במצטבר יותר מ-100 אלף דולר

צ'אן הורשעה במסגרת הסדר טיעון אחרי שהודתה באשמה, ונגזר עליה עונש מבחן שבמסגרתו תצטרך להשתתף במפגשי "מהמרים אנונימיים", לעבור טיפול להתמכרות שלה להימורים – ולשלם פיצויים בסך 280 אלף דולר. היא גם תהיה תחת פיקוח אלקטרוני.

לפי התביעה במשפטה של צ'אן, במשך שבע שנים היא השתמשה בתעודת זהות מזויפת שנשאה את השם "ויקי ליאנג", ובאמצעותה שכנעה את בעליה להעביר לה במצטבר יותר מ-100 אלף דולר, בטענה שהיא זקוקה לכספים בדחיפות כדי לסייע לקרובי משפחה שלה בסין, שחלו במחלות. את הגברים נהגה להכיר ברשתות החברתיות, וכמה מבני זוגה סיפרו כי שכנעה אותם להתחתן איתה אחרי היכרות בת כמה חודשים בלבד.

התעודה המזויפת של צ'אן, עם השם "ויקי ליאנג"

בכסף שקיבלה מהגברים השתמשה צ'אן כדי להמר בבית הקזינו היוקרתי "ווין" בסטריפ של לאס וגאס, שבו הפסידה יותר מ-300 אלף דולר בשנה האחרונה לבדה. אחרי שהייתה מקבלת מבני הזוג את הכסף – הייתה מנתקת איתם כל קשר. לחוקרים סיפרה כי יכלה להרוויח עד 20 אלף דולר מכל נישואים, וכי בחרה לבצע את נישואי הסרק בלאס וגאס משום שקל מאוד להתחתן בה. סגן התובע המחוזי הראשי, אוסטין בומונט, אמר כי צ'אן היא "דוגמה מובהקת 'לכלה נמלטת'".

צ'אן, שנולדה בסין ובארה"ב יש לה מעמד של תושבת קבע חוקית, כבר נעצרה בשנת 2024, אבל אז היא שחררה את עצמה בערבות, נעלמה – וחזרה למעשי ההונאה. המשטרה עצרה אותה שוב ביוני השנה, ומלבד תעודת הזהות המזויפת מצאה ברשותה גם דרכון מזויף ורישיון נהיגה מזויף של מדינת נבאדה.

ארה"ב לוס אנג'לס ה סטריפ של לאס וגאס ( צילום: randy andy/shutterstock )

במעמד הכרעת הדין של צ'אן השבוע השתתף גם ריימונד טאם, אחד מ-14 הקורבנות שאיתם התחתנה. טאם, שהסתיר את פניו במסכה ובמשקפי שמש, וכמו צ'אן הסתייע במתורגמן, אמר כי מעשיה פגעו במשפחתו, וכי לא היה מסוגל לשלם לפועלים במפעל שלו ונותר עם חובות לחבריו. "מבחינה נפשית, בכל יום אני שרוי במצוקה ואני לא מסוגל לישון", הצהיר בבית המשפט.