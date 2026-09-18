עדיין יש סיכוי לטפטוף, אבל לקראת יום כיפור תחול התחממות מחודשת: הלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף, וגם בשעות הבוקר ייתכן טפטוף.
זה קורה לאחר יום שבו ירדו גשמים בלא מעט אזורים בצפון ובמרכז - כשהכמויות הגדולות ביותר במה שכונה "מיני-יורה" נמדדו בגליל.
17 מ"מ גשם ירדו ביום שישי בברעם שבגליל העליון, 11 מ"מ באילון שבגליל המערבי ובאיילת השחר שבעמק החולה ו-10 מ"מ נמדדו תוך יממה באל-רום שבצפון הגולן. ביתר התחנות ירדה כמות משקעים חד-ספרתית. בתל אביב ובירושלים ירד פחות ממילימטר.
בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, ואילו ביום ראשון - ערב יום כיפור - תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.
בשני, כיפור עצמו, יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשלישי, לאחר סיום הצום, לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות.