עדיין יש סיכוי לטפטוף, אבל לקראת יום כיפור תחול התחממות מחודשת:

עדיין יש סיכוי לטפטוף, אבל לקראת יום כיפור תחול התחממות מחודשת:

עדיין יש סיכוי לטפטוף, אבל לקראת יום כיפור תחול התחממות מחודשת: הלילה ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף, וגם בשעות הבוקר ייתכן טפטוף.

זה קורה לאחר יום שבו ירדו גשמים בלא מעט אזורים בצפון ובמרכז - כשהכמויות הגדולות ביותר במה שכונה "מיני-יורה" נמדדו בגליל.

זה קורה לאחר יום שבו ירדו גשמים בלא מעט אזורים בצפון ובמרכז - כשהכמויות הגדולות ביותר במה שכונה "מיני-יורה" נמדדו בגליל.

זה קורה לאחר יום שבו ירדו גשמים בלא מעט אזורים בצפון ובמרכז - כשהכמויות הגדולות ביותר במה שכונה "מיני-יורה" נמדדו בגליל.

בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, ואילו ביום ראשון - ערב יום כיפור - תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.

בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, ואילו ביום ראשון - ערב יום כיפור - תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.

בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, ואילו ביום ראשון - ערב יום כיפור - תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים.