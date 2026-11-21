המשטרה עצרה תושב תל אביב בשנות ה-30 לחייו בחשד שאיים על חייו של יו"ר "ביחד" נפתלי בנט בפוסט ברשתות. מהמשטרה נמסר כי "אמש, עם קבלת דיווח על פוסט שהועלה ברשת החברתית, שבו נכתב על פי החשד איום כלפי נבחר ציבור, מלווה בתמונה של פריט תחמושת, פעלו שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון לאיתור החשוד, שנעצר תוך זמן קצר והובא לחקירה". בפוסט נכתב "באתי מהעתיד להציל את הממשלה", וצורפה תמונה של המכתב ששלחה פעילת הליכוד אילנה ספורטה למשפחת בנט ב-2022, יחד עם קליע, והאיום: "זה הכדור שיפגע בבטן הרכה שלך נפתלי בנט ויפגע היישר ביוני בנט אם לא תתפטר".