לו מותר? ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי הקואליציה שלו תוקפים בימים אלה בחריפות את שיתוף הפעולה הפרלמנטרי של גוש איזנקוט עם המפלגות הערביות, אבל מסתבר שגם נתניהו עצמו וחברי הליכוד הצביעו מאות פעמים יחד עם המפלגות הערביות נגד הממשלה בתקופת ממשלת בנט-לפיד.

סיעת הליכוד, כזכור, גם תמיכה במינויו של ח"כ אחמד טיבי לתפקיד סגן יו"ר הכנסת בימים שבהם ניהלו נתניהו ואנשיו מו"מ פוליטי וקואליציוני עם המפלגות הערביות ועוד לפני שחברי הכנסת שלהם הפכו לשם נרדף ל"תומכי טרור". טיבי אף כיהן כסגן יו"ר הכנסת במשך 16 שנים ברציפות - בין השנים 2006 ל-2022, לרוב בזמן ממשלות נתניהו בין 2009 ל-2021.

גלריה נתניהו וטיבי. היו ימים ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אז כמה פעמים הצביעו נתניהו וחברי הכנסת של הגוש שלו יחד עם המפלגות הערביות? דוח של אתר "שקוף" שמתפרסם כאן לראשונה היום (רביעי) חושף כי ראש הממשלה נתניהו הצביע כיו"ר האופוזיציה בכנסת ה-24 ב-771 הצבעות יחד עם המפלגות הערביות. מתוך מאות ההצבעות שנתניהו והמפלגות הערביות הצביעו יחד - 40 הצבעות כאלו עסקו בנושאי ביטחון, צבא והגנת העורף.

כך, לדוגמא, בדצמבר 2021 התקיימה הצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון העוסקת בהצבת יוצאי צבא בתפקידים במשטרת ישראל ובשב"ס כהוראת שעה. בשני השלבים של החקיקה נתניהו וחברי כנסת מהאופוזיציה הצביעו נגד הצעת החוק הזו יחד עם חברי הרשימה המשותפת (חד"ש-תע"ל). אבל לא רק נתניהו: באוקטובר 2021 הצביע השר בצלאל סמוטריץ' בעד הצעת חוק של ח"כ יעקב ליצמן להעניק פטור לנשים משירות ביטחון יחד עם חברי הכנסת אחמד טיבי וסאמי אבו שחאדה.

הצביעו עם המשותפת, גם בנושאי ביטחון ( צילום: AFP )

עוד עולה מהבדיקה, כי ח"כ אופיר כץ, שרק אתמול ביקש מחברי הכנסת הערבים שלא להצביע עבורו בבחירות לראשות הכנסת, הצביע לצד הח"כים הערבים ב-921 הצבעות, מהן 41 בנושאי ביטחון. יו"ר הציונות הדתית סמוטריץ' הצביע אז ב-830 הצבעות יחד עם ח"כים ערבים ויו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר ב-802 הצבעות.

מניתוח ההצבעות עולה, כי שיתופי הפעולה התחלקו בין התנגדות להצעות חוק ממשלתיות של קואליציית בנט-לפיד לבין הצעות חוק פרטיות והסתייגויות. כך, לדוגמא, בכירי חברי הכנסת בגוש נתניהו וחברי הכנסת הערבים הצביעו יחד נגד הצעות חוק ממשלתיות להארכת הוראת השעה בחוק האזרחות, הארכת תקנות שעת החירום ביהודה ושומרון, דחיית קיצור שירות החובה בצה"ל, שילוב תלמידי ישיבות והצבת יוצאי צבא במשטרה ובשב"ס.