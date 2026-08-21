אם הייתם מציעים לפני כמה שנים לתסריטאי בהוליווד לכתוב עלילה שכוללת את משפחת המלוכה האמריקנית, את כוכבת הפופ הגדולה בעולם ואת קו החזית המופגז של מזרח אוקראינה, הוא כנראה היה נשלח לשכתב אותה בשל חוסר אמינות. אבל המציאות באמריקה של 2026, כידוע, מתעלה לעיתים מזומנות על כל דמיון.

גלריה במקום התמחות במשרד עורכי דין - לחזית האוקראינית. קונור קנדי במדי צבא אוקראינה ( צילום: מתוך רשתות X ואינסטגרם )

קונור קנדי, בנו בן ה-32 של שר הבריאות האמריקאי רוברט קנדי ג'וניור ומי שזכור לציבור הרחב בעיקר כאקס של טיילור סוויפט, מוצא את עצמו בימים אלה במרכזה של דרמה בינלאומית מופרכת: בית משפט במוסקבה הכניס אותו לרשימת המבוקשים הבינלאומית של רוסיה והוציא נגדו צו מעצר בהיעדרו. האישום: השתתפות בלחימה כשכיר חרב לצד צבא אוקראינה, עבירה שהעונש עליה ברוסיה נע בין שבע לעשר שנות מאסר.

בארצות הברית, השם קנדי הוא הדבר הקרוב ביותר למשפחת המלוכה הבריטית. קונור הוא נכדו של התובע הכללי והסנאטור לשעבר רוברט פ. "בובי" קנדי, שנרצח ב-1968 במהלך המרוץ לנשיאות, ואחיין-נכד של הנשיא המנוח ג'ון פ. קנדי. אביו, רוברט קנדי ג'וניור, מכהן כיום כשר הבריאות בממשלו של דונלד טראמפ, ובשנים האחרונות הפך בעצמו לאחת הדמויות הצבעוניות והשנויות במחלוקת בפוליטיקה האמריקנית, כולל כוכב קבוע בבדיחות של הנשיא על חיבתו הידועה לסיפורי פגרים וחיות מתות.

קונור קנדי וטיילור סוויפט, בעשור שעבר ( צילום: מתוך רשתות X ואינסטגרם )

עד לא מזמן, שמו של קונור עלה בעיקר במדורי הרכילות. בקיץ 2012, כשהיה בן 18, הוא ניהל רומן מתוקשר ביותר עם טיילור סוויפט, שהייתה אז בת 22. השניים צולמו ללא הרף בהייאניס פורט שבמסצ'וסטס, מעוז הקיץ ההיסטורי של משפחת קנדי, ובמשך כמה חודשים סיפקו לצהובוני אמריקה שילוב כמעט מושלם בין פופ, כסף ופוליטיקה. סוויפט כבר הייתה אז מוקסמת ממשפחת קנדי עוד לפני שהכירה את קונור, ואף סיפרה שקראה ספר בן מאות עמודים על נשות המשפחה. סבתו של קונור, אתל קנדי, מצדה נשאלה אז מה דעתה על האפשרות שסוויפט תהפוך יום אחד לנכדתה בנישואים, והשיבה: "הלוואי שנזכה במזל".

הרומן היה קצר, אבל בקצב שבו התנהלו הדברים קשה היה לדעת זאת בזמן אמת. באותו קיץ דווח כי סוויפט רכשה בית בן שבעה חדרי שינה בהייאניס פורט, ממש ליד המתחם המשפחתי, תמורת 4.8 מיליון דולר. הרכישה הפכה מיד להוכחה מבחינת הצהובונים לכך שהזמרת כבר משתקעת לצד משפחת החבר החדש. בדיעבד התברר שהסיפור קצת פחות דרמטי: סוויפט והוריה בחנו את הנכס במשך יותר משנה, עוד לפני הרומן עם קונור. שבעה חודשים בלבד לאחר הרכישה היא כבר מכרה אותו, ברווח של כמעט מיליון דולר.

קונור עם אביו רוברט קנדי ג'וניור ( צילום: מתוך רשתות X ואינסטגרם )

באוגוסט 2012 הגיעו קונור וסוויפט לחתונה של בת משפחת קנדי בבוסטון. אמה של הכלה, ויקטוריה גיפורד קנדי, טענה שקונור שלח לה הודעה כשעה בלבד לפני האירוע ושאל אם יוכל להביא את חברתו. לדבריה, היא ביקשה במפורש שלא יגיעו, אבל השניים הופיעו בכל זאת, עד שהיא ניגשה לסוויפט וביקשה ממנה לעזוב. השחקנית קאתי לי גיפורד, סבתה החורגת של הכלה שהייתה בעצמה בחתונה, אישרה מאוחר יותר את גרסתה. הקשר באמת הסתיים בתוך חודשים ספורים, אבל כמו שקורה לא פעם עם מערכות היחסים של סוויפט, הוא המשיך לייצר להיטים הרבה אחרי שנגמר. אחד מהם, לפי הנטען, הוא השיר "Starlight" מהאלבום "Red" שכביכול נכתב על קונור. למעשה, ההשראה הייתה דווקא סבו וסבתו, בובי ואתל קנדי, בעקבות צילום ישן שלהם שסוויפט ראתה.

"ידעתי שאני הולך"

קונור עצמו המשיך במסלול הרבה פחות הוליוודי. הוא סיים בהצטיינות תואר ראשון בהיסטוריה וספרות בהרווארד, ובהמשך למד משפטים באוניברסיטת ג'ורג'טאון. כיום הוא עורך דין במשרד Wisner Baum בלוס אנג'לס, ומתמחה בתביעות מורכבות בשם תובעים. בין היתר טיפל בתביעות הנוגעות לתרופה זנטק וייצג יותר מ-11 אלף לקוחות שנפגעו מהתרופה להקלה בצרבת שכללה חומר חשוד כמסרטן.

לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, קנדי הרגיש שהוא לא יכול להסתפק בצפייה מהצד. "כמו אנשים רבים, הושפעתי מאוד ממה שראיתי שקורה באוקראינה", שיתף מאוחר יותר בפוסט גלוי לב בחשבון האינסטגרם שלו. "כששמעתי על הלגיון הבינלאומי של אוקראינה, ידעתי שאני הולך, ולמחרת כבר הגעתי לשגרירות כדי להתגייס".

הפוסט של קונור מאוקטובר 2022:

באותו קיץ הוא היה אמור להתמחות במשרד עורכי דין. במקום זאת הודיע לאביו ולאמו החורגת, השחקנית שריל היינס (כוכבת "תרגיע") שהוא ביטל את העבודה ושהוא עושה "משהו אחר" שהוא מאמין בו. הוא ביקש מהם בקשה אחת: אל תשאלו אותי מה. המשפחה המודאגת כיבדה בתחילה את רצונו. ואז הגיע פירוט כרטיס האשראי. קנדי האב סיפר מאוחר יותר שהחשדות החלו כאשר בכרטיס של קונור הופיעו תחילה חיובים מפולין, ואחריהם חיובים מאוקראינה. בהדרגה התחוור להורים שהבן, שאמור היה להעביר את הקיץ במשרד הממוזג של פירמה יוקרתית, נמצא למעשה באזור מלחמה.

קונור עשה מאמצים לא רק להסתיר את מקום הימצאו ממשפחתו, אלא גם את זהותו מחבריו החדשים. הוא סיפר רק לאדם אחד בארצות הברית היכן הוא נמצא, ורק לאדם אחד באוקראינה מה שמו האמיתי. "לא רציתי שהמשפחה והחברים שלי ידאגו, ולא רציתי לקבל יחס שונה שם", הסביר.

לא היה לו שום ניסיון צבאי קודם. כפי שהודה בעצמו, הוא גם לא היה יורה מצטיין. מה שכן היה לו, לדבריו, הוא כושר גופני, יכולת לסחוב ציוד כבד ונכונות ללמוד מהר. ובעיקר - רעל בעיניים. הוא הבהיר למפקדיו שהוא מוכן למות שם. זמן קצר לאחר מכן נשלח לחזית הצפון-מזרחית באזור חרקוב ושירת שם במשך כחודשיים וחצי.

קונור וסוויפט, בעשור שעבר ( צילום: מתוך רשתות X ואינסטגרם )

"הזמן שלי באוקראינה לא היה ארוך, אבל ראיתי הרבה והרגשתי הרבה", כתב לאחר שחזר. "אהבתי להיות חייל, יותר ממה שציפיתי. זה מפחיד. אבל החיים פשוטים, והתגמול על מציאת אומץ ועשיית טוב הוא עצום". הוא הוסיף כי הוא יודע שהיה בר מזל לחזור בחיים, אבל היה לוקח שוב את אותם הסיכונים. את חבריו ליחידה, שהגיעו ממדינות, רקעים ואידיאולוגיות שונות, כינה "לוחמי חופש אמיתיים".

"אני מאוד גאה בו"

כשחזר לארצות הברית, התקבל בשיחת נזיפה מאביו. קנדי האב הודה מאוחר יותר כי הגיב בזעם אדיר כשגילה איפה בנו בילה את הקיץ. אולם לקונור הייתה תשובה מוכנה: "אבא, זה מה שלימדת אותי לעשות, לעמוד על מה שאני מאמין בו". התשובה הזאת שברה את האב. למרות שלשניים היו עמדות שונות מאוד לגבי המלחמה, והבן תמך הרבה יותר ממנו בהתערבות אמריקאית פעילה לצד קייב, השר קנדי הודה לבסוף: "אני מאוד גאה בו".

האב רוברט קנדי ג'וניור. גאה בבנו ( צילום: Alex Brandon/AP )

במרץ השנה קנדי הבן נישא בלוס אנג'לס לזמרת והיוצרת הברזילאית ג'וליה בי, וכעת, כמעט ארבע שנים אחרי אותו קיץ באוקראינה, הרשויות הרוסיות החליטו לחזור לפרשה. בשבוע שעבר אישר בית המשפט המחוזי במוסקבה את מעצרו של קנדי בהיעדרו. לפי סוכנות הידיעות הממלכתית TASS, הוא מואשם ב"השתתפות של שכיר חרב בסכסוך מזוין או בפעילות צבאית". עורך דין שמונה לו ברוסיה התנגד להחלטה וערער עליה, ללא הצלחה. אם ייעצר בידי הרוסים ויורשע, הוא צפוי לעונש של שבע עד עשר שנות מאסר.