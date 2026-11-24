רשת NBC האמריקנית דיווחה הערב (שלישי) כי בממשל טראמפ דנים בימים אלה בחיסול בכירי המשטר האיראני כדי לסלק את מי שמכונים "הקו הניצי". לפי הדיווח, בממשל קיים ויכוח סביב שאלת חיסולם. שמות היעדים לכאורה לא הוזכרו בדיווח.

המהלך עשוי לאפשר לסיים את המלחמה. מנהיגי ארה"ב ואיראן ( צילום: shutterstock, AP/Alex Brandon, AP/Francisco Seco )

גורמים בממשל שהביעו תמיכה בהצעה טענו כי המהלך עשוי לאפשר לטראמפ לסיים את המלחמה - כי זה ישלח מסר ברור למי שיישאר במשטר, ולפיו ארה"ב מסוגלת לאתר ולחסל את מנהיגיו בכל עת. מי שמתנגד להצעה טען כי הדבר עלול דווקא לגרום לאיראנים להתבצר בעמדותיהם, ולפגוע בארה"ב במו"מ עתידי לסיום המלחמה. מקורות שצוטטו ב-NBC ציינו כי בכירי הצבא האמריקני הזהירו שפגיעה בהנהגה האיראנית יכולה להעמיד בכירים אמריקנים בסכנה גדולה יותר.

בדיווח צוין כי טראמפ טרם קיבל החלטה סופית לגבי הצעדים הבאים במלחמה וכי הוא שוקל מגוון אפשרויות. לפי אחד המקורות, האפשרות של חיסול בכירים בהנהגה האיראנית נמצאת כבר זמן רב בסל האפשרויות של הנשיא - אבל לאחרונה עלה הרעיון מחדש כדרך לסיום המלחמה.

לפי NBC, צבא ארה"ב יידרש למודיעין מדויק כדי לחסל את מי מההנהגה האיראנית. לפי אחד המקורות שצוטטו בדיווח, ארה"ב משתמשת לעיתים במודיעין שמגיע מישראל כדי לסמן בבירור את היעדים במבצעים רגישים באיראן.

המעבר של שר האוצר האמריקני לבסיס צבאי באזור וושינגטון לא היה מקרה ראשון בממשל טראמפ. ב"וושינגטון פוסט" דווח כי בחודשים האחרונים עברו להתגורר במתחמים צבאיים גם בכירים נוספים בממשל, בהם מזכיר המדינה מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת'. השניים עברו להתגורר בפורט מקנייר, בסיס צבאי בוושינגטון, ובסמוך עבר לגור סטיבן מילר, שכיהן בעבר כסגן ראש הסגל בבית הלבן וכיום משמש ראש הסגל.

ברויטרס דווח כי שר האוצר האמריקני סקוט בסנט עבר לאחרונה להתגורר בבסיס צבאי באזור וושינגטון, בעקבות איומים ביטחוניים מצד איראן, שכללו פרסום תמונה אווירית של ביתו בשכונת ג'ורג'טאון שבוושינגטון. בסנט, שבחודשים האחרונים הוביל את המערכה הכלכלית של ממשל טראמפ נגד טהרן, שכללה סנקציות וניסיונות לנתק את איראן מקשריה הפיננסיים בעולם, אישר כי עבר דירה ואמר כי פעל בהתאם להנחיות השירות החשאי.