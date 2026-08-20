רוכב אופנוע כבן 60 נהרג היום (חמישי) מפגיעת רכב בכביש 471, סמוך למחלף אונו. צוות מד"א קבע את מותו בזירה בתום ניסיונות החייאה. המשטרה פתחה בחקירה.
הדיווח על התאונה התקבל בשעה 14:50 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון. פרמדיקית במד"א גפן אוסישקין וחובשים בכירים ביחידת האופנועים של מד"א נתנאל אנגל ואייל עטיה סיפרו כי "כשהגענו למקום רוכב האופנוע שכב על הכביש כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה מתקדמות, שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו".
מהמשטרה נמסר כי "בוחני התנועה במרחב שרון פתחו כעת בחקירת תאונת דרכים קטלנית במעורבות רכב פרטי ואופנוע. על פי גורמי הרפואה, כתוצאה מהתאונה נקבע מותו במקום של רוכב האופנוע, שפרטיו אינם ידועים בשלב זה".