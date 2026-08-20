הדיווח על התאונה התקבל בשעה 14:50 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון. פרמדיקית במד"א גפן אוסישקין וחובשים בכירים ביחידת האופנועים של מד"א נתנאל אנגל ואייל עטיה סיפרו כי "כשהגענו למקום רוכב האופנוע שכב על הכביש כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה מתקדמות, שבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו".