רוכב אופנוע בן 20 נהרג היום (רביעי) לאחר שהחליק במהלך נסיעה בכביש 375, סמוך לצור הדסה. הדיווח התקבל במוקד בשעה 21:13, חובשים ופרמדיקים של מד"א הגיעו למקום, העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה בצעיר - שבסופן נקבע מותו במקום.
פרמדיק מד"א דרור עיני וחובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א נתי אקשטיין סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו ברוכב האופנוע כשהוא שכוב בצד הכביש מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה, התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים עיסויים והנשמות אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
בתאונה נפרדת, רוכב אופנוע, בן 25, נפגע מרכב בדרך יצחק רבין בפתח תקווה - ופונה לבית החולים בילינסון בעיר, כשהוא במצב קשה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:30, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לצעיר טיפול רפואי ופינו מהמקום.
חובש רפואת חירום במד"א דוד יצחקי סיפר: "כשהגענו למקום הבחנו ברוכב האופנוע כשהוא שכוב במרכז הכביש בהכרה וסובל מחבלות קשות בגפיים לאחר שנפגע מרכב במהלך רכיבה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים חבישות וקיבועים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ויציב".