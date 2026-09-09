פרמדיק מד"א דרור עיני וחובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א נתי אקשטיין סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו ברוכב האופנוע כשהוא שכוב בצד הכביש מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה, התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים עיסויים והנשמות אך הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".