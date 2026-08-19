יו"ר ביחד נפתלי בנט הציג היום (רביעי) את "תפיסת הביטחון" שלו לקראת הבחירות, במסגרת כנס שמקיימת מפלגתו. "מה שקרס ב-7 באוקטובר לא היה רק קו ההגנה מול עזה", האשים בנט בפתח נאומו. "ב-7 באוקטובר קרסה תפיסת ביטחון שלמה, שאותה הנחיל נתניהו במשך שנים".

"נאום שבירת הקונספציות" של בנט





בנט טען כי הוא "ישבור ארבע קונספציות", שאותן ישנה בממשלה הבאה אם ייבחר. הוא טען כי אל מול "הקונספציה של קיבוע המשוואה שלפיה איראן יורה על ישראל בתגובה לתקיפות בלבנון" יהיה התיקון: "היפוך המשוואה - כל ירי של חיזבאללה יביא לפגיעה שלנו באיראן".

כפי ש חשף בוועידת ynet ו"ידיעות האחרונות" , טען שוב כי אל מול האמירה של נתניהו כי "קטאר היא מדינה מורכבת", הוא יגדיר אותה "מדינת אויב". לדבריו, "מי שלא מבין זאת לאחר 7 באוקטובר לא ראוי להנהיג את ישראל".

לשיטתו, קונספציה נוספת היא ש"נותנים לטורקיה וקטאר לשמור על תושבי עוטף עזה ולשלוט במועצת השלום". הוא טען: "נסלק את טורקיה וקטאר מעזה ונכניס את מצרים במקום, לצד שימור חופש פעולה בעזה".

בנוסף, אל מול "חצי מיליון כלי נשק בלתי חוקיים מסתובבים בתוך גבולות ישראל", הבטיח להגדיר את האיום "כביטחוני ולא פלילי, הפעלת צה"ל ושב"כ והכרזת מקומות עם נשק כשטח צבאי סגור עד לניקוי השטח".

בנט ציין כי "ממשלת 7 באוקטובר שבויה עדיין בקונספציות של 6 באוקטובר". הוא טען כי "בממשלה הקודמת בראשותי שינינו את המשוואה מול עזה. לאחר עשרות אלפי רקטות ובלוני תבערה שממשלת נתניהו הכילה, אנחנו כתשנו אותם גם על בלון בודד, והבאנו ליישובי הדרום את השנה השקטה ביותר מזה שנים".

הוא התייחס גם למשבר בצה"ל, ואמר כי "לא ייתכן שחסרים לו 20 אלף חיילים, בזמן ש-100 אלף צעירים חרדים בריאים אינם משרתים. בממשלה הבאה בראשותי נגייס את כולם. בלי פטורים ובלי קומבינות". הוא מתח ביקורת גם על ההתבטאות של יורם כהן, חבר מפלגתו של גדי איזנקוט, שלפיה יסכימו לפטור מגיוס ל-30% מהצעירים החרדים. "ברגע שמתחילים עם רעיונות כמו פטור של 30%, ועדות ומתווים, כולנו היינו שם, ואנחנו יודעים מניסיון בדיוק איך זה יסתיים. בכלום. עוד סיבוב על חשבון הפוליטיקאי הנאיבי התורן, ובלי אף חרדי שיתגייס. אצלנו כולם יתגייסו, בלי פטורים, ובמקום צבא קטן וחכם - נבנה צבא גדול, יוזם וקטלני".

לפי בנט, "יש עוד שינוי היסטורי שרבים עדיין לא הפנימו. AI זה נשק העתיד. בעתיד הלא רחוק, יכולות AI יהיו חשובות יותר אפילו מנשק גרעיני. הבינה המלאכותית היא מירוץ החימוש הבא של המעצמות, ולמרות הפיגור של הממשלה הנוכחית בארבע השנים האחרונות, אנחנו לא ניתן לישראל להישאר מאחור".

אחרי בנט, מספר 2 שלו יאיר לפיד הציג בכנס בכנס תפיסת הביטחון של "ביחד" את מה שהגדיר כיעדי העל של מדיניות החוץ בממשלה הבאה. "המשבר המדיני נוצר לא רק בגלל הנסיבות, אלא גם בגלל הרשלנות, היהירות והחובבנות של ממשלת ישראל", אמר לפיד, והביע התנגדות לוויתור על הסיוע האמריקני לישראל. "הוויתור הוא טעות חמורה של נתניהו", אמר.

לפיד הציג שישה יעדים לתיקון יחסי החוץ של ישראל: "שיקום ושינוי כיוון של היחסים עם ארצות הברית. לחזור למעמד הדו-מפלגתי שהיה לישראל עד השנים האחרונות; שיקום ושינוי כיוון של היחסים עם אירופה. לבנות מחדש את היחסים עם האיחוד האירופי, להעמיק את הקשרים עם ברית נאט"ו ולהתמודד, למרות הקושי, עם דעת הקהל במדינות כמו ספרד, צרפת ואירלנד. שינוי ושיקום היחסים עם יהדות התפוצות. יהדות העולם היא המשפחה שלנו, היא גם נכס איסטרטגי ומדיני שאנחנו צריכים לשמור עליו".