מזג האוויר היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בבוקר ייתכן גשם מקומי בעיקר במישור החוף הצפוני. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-60 ס"מ. בלילה יהיה בהיר בדרך כלל ולקראת בוקר הרוחות המזרחיות יתחזקו בהרי הצפון. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 10-20, תל אביב 15-24, חיפה 17-22, צפת 12-17, קצרין 13-21, טבריה 15-22, נצרת 15-21, עפולה 14-23, בית שאן 15-24, לוד 14-24, אשדוד 14-23, עין גדי 18-24, באר שבע 11-23, מצפה רמון 12-21, אילת 17-27.