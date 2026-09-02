הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד ח'מיס סואעד, בן 30 מחוסיינה, כפר בדואי בגליל המערבי, בגין אימונים או הדרכה למטרות טרור, אחרי שפעל להכין עצמו להצטרפות לארגון דאעש וללחימה בשורותיו בחו"ל. מכתב האישום עולה כי משנת 2023 ועד למעצרו באוגוסט האחרון, גילה סואעד, ששירת בצה"ל בשנים 2017–2019, עניין גובר בדאעש ופיתח הזדהות אידיאולוגית עם הארגון. בשנת 2024 החליט לצאת לסוריה או לאפריקה ולהצטרף לשורות הארגון, ולשם כך צפה בתכנים ובשיעורים של בכיריו וחסך כסף. במהלך שנת 2026 הוריד סואעד מדריכים וצפה בסרטונים בנושא ייצור טילים ורחפנים, שימוש בכלי נשק וטקטיקות צבאיות.