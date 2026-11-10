ירוסלבה לויצקה, חסידת אומות העולם האחרונה שחיה בישראל, הלכה לעולמה בגיל 91. לויצקה, שהתגוררה בחיפה, קיבלה בשנת 1995 אזרחות ישראלית. היא נולדה ב-1935 בעיר זלוצ'ב בפולין וחיה במשפחה פולנית עם אמה וסבה. לסב, אלכסנדר, היו חברים יהודים רבים והוא הרגיש צורך, ואפילו חובה, לסייע להם בזמן מלחמת העולם השנייה. בדצמבר 1942, כאשר הוקם גטו סגור בזלוצ'ב, המשיכו הסב, בתו קטרזינה (קטז'ינה) והנכדה ירוסלבה לסייע ליהודים שנמצאו שם, עד חיסול הקהילה היהודית בעיר באפריל 1943. ירוסלבה הייתה נכנסת לגטו עם תיק בית ספר, מתחמקת משוטרים גרמנים ואוקראינים ומוסרת מצרכי מזון.