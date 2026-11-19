חשד לפשע שנאה בעמק יזרעאל: מסגד הוצת לפנות בוקר (חמישי) בכפר דַּחִי ליד עפולה. על הקירות הסמוכים רוססו כתובות ובכללן "נקמה" ו"תפילין". המשטרה פתחה בחקירה, גם שב"כ מעורב.

תיעוד מהמסגד שהוצת





מהמשטרה נמסר כי לאחר שהתקבל דיווח על שריפה במסגד, הוזעקו למקום כוחות כיבוי שפעלו להשתלט על הלהבות ולמניעת התפשטותה לחלקים נוספים במבנה.

עוד נמסר כי "עם סיום פעולות הכיבוי, החלו השוטרים לחקור את נסיבות הדליקה בשיתוף פעולה עם כיבוי אש במטרה להגיע לחקר האמת".

במשטרה בודקים מתי ואיך הגיעו החשודים בהצתה לכפר. נבדקת האפשרות שהם הגיעו למקום רגלית, דרך היערות הסמוכים.

יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס מסר: "מדובר בפשע שנאה, מעשה טרור וחילול מקום קדוש. זהו אינו אירוע בודד, אלא תוצאה ישירה של מסע ההסתה של הימין הקיצוני נגד האזרחים הערבים. אני קורא לראש הממשלה נתניהו: תפסיק את ההסתה. מתן לגיטימציה לאלימות נגד החברה הערבית מסכן חיי אדם".

גלריה ההצתה במסגד

כתובות שהתגלו במקום

( צילום: דוברות המשטרה )

בתחילת החודש הוגש כתב אישום נגד נער בן 15 בגין פריצה לבית כנסת בעפולה והשחתת ספרי קודש במקום. לפי כתב האישום, ב-19 באוקטובר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה מאדם שפתח את בית הכנסת וזיהה עשן רב וגרימת נזק. שוטרים שהגיעו לזירה הבחינו בהשחתה קשה של ספרי קודש שהושלכו לרצפה ועליהם נשפכו נוזלים שונים. עוד התברר כי קופת הצדקה של בית הכנסת נגנבה.