עידו יקיר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ מגן, הקריא תפילת יזכור בטקס הזיכרון הלאומי של תנועת "קומו" ומשפחות 7 באוקטובר. "נזכור את הנרצחות והנרצחים בבית, בשדה ובדרך, בשטחי הנגב המערבי, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. את האם האוחזת בשארית כוחותיה בידית דלת הברזל לגונן על משפחתה מפני המזיד שמנגד. את האב המשליך ילדיו מחלון ביתם הבוער ומזנק אחריהם וסופג בגופו את קליעי העופרת. את הָרֵעִים הרוקדים לאור השחר. את החללים שגופותיהם נלקחו בשבי ואת מי שנחטפו חיים ומתו בְּשִׁבְיָם. נזכור את אמיצי הלב שנחלצו להגנה. יהיו חללי השבת השחורה חתומים בלב ישראל לדור דור".