בחסידות ברסלב הפיצו הקלטה של רבנים בכירים מהחסידות, שבה הם קוראים לעריקים לא להתפתות להירשם בלשכות הגיוס רק כדי להצליח לטוס לאומן. הפצת ההקלטה באה על רקע תופעה שמטרידה את ראשי החסידות: בקרב מי שלא התייצבו לזימונים ללשכות הגיוס, יש מי שהביעו בפני צה"ל הסכמה לגיוס או לחיול, במטרה לבטל את צו איסור היציאה מהארץ שקיים נגדם - מה שיאפשר להם להתפלל סביב ראש השנה בקבר רבי נחמן באומן שבאוקראינה. כמענה לכך, בכירי הרבנים בחסידות התאספו וקראו שלא להסכים להתגייס עבור הטיסה, גם אם פירוש הדבר שהחסידים לא יוכלו לטוס הפעם.