החות'ים תוקפים את סעודיה בלי הפסקה בחודשים האחרונים. תקיפות הטילים והכטב"מים מכוונות בין היתר לאזור הבירה ריאד ולאזורי חרג', ג'דה, ינבוע, חמיס משיט ונג'ראן. אך בכל הנוגע לתקיפות לעבר הערים מכה ואל-מדינה, שתי הערים הקדושות ביותר באיסלאם - העובדות לא מאוד ברורות.

בשבועות האחרונים הסעודים דיווחו כמה פעמים על אזעקות שהופעלו בשתי הערים, בעוד שהחות'ים מכחישים בתוקף כל תקיפה לעברן. שיעים או סונים, כל מוסלמי מכיר את חשיבות שתי הערים הללו ואת משמעות הפגיעה בהן. כך למעשה, בתוך המלחמה הגדולה בין סעודיה לחות'ים, מתנהלת כעת מלחמה נוספת, סביב השאלה – מי מהצדדים פוגע בקדושת שתי הערים ומתנהג כ"אויב האיסלאם"?

פינת העולם הערבי "יא אללה": האם החות'ים באמת תוקפים את הערים הקדושות בסעודיה?





רק בבוקר שישי האחרון דיווחה הקואליציה בהובלת סעודיה על כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים לעבר מכה, ויורט. שעות בודדות אחר כך פרסם הדובר הצבאי החות'י, יחיא סריע, הודעה שלפיה מדובר בהמצאה. "פעולותינו מכוונות נגד מתקני הנפט והבסיסים הצבאיים שלהם, ואף אחד בעולם לא מאמין לשקרים ולהמצאות הללו", מסר. בהמשך היום הודיעה הקואליציה בהובלת סעודיה כי יירטה כטב"ם באזור אל-מדינה והחות'ים שוב הכחישו.

מכה ידועה כעיר הקדושה ביותר למוסלמים. היא נחשבת למקום הולדתו של הנביא מוחמד ובה נמצא אל-מסג'ד אל-חראם (בעברית: המסגד הקדוש), המסגד הראשון בחשיבותו באיסלאם. בתוך המסגד נמצאת הכעבה - המבנה המוכר, הקדום והקדוש ביותר באיסלאם, שלכיוונו מתפללים המוסלמים ברחבי העולם, לא משנה היכן הם נמצאים, ואליו עולים לרגל.

העיר אל-מדינה היא העיר השנייה בחשיבותה. לפי המסורת המוסלמית, הנביא מוחמד היגר לשם ממכה (אירוע המכונה היג'רה), ובאל-מדינה נמצא מסגד הנביא מוחמד ושם הוא גם נקבר.

גלריה החות'ים: "מנסים להכפיש את תדמיתנו" ( צילום: AP Photo/Osamah Abdulrahman )

החות'ים מציגים בכל הזדמנות את חיבורם לאיסלאם ולנביא מוחמד. באוגוסט האחרון אף ציינו בחגיגיות, באזורים הנמצאים תחת שליטתם, את חג "הולדת הנביא". מבחינת החות'ים, שמכחישים את התקיפות נגד שתי הערים, הסעודים למעשה מאשימים אותם בפגיעה במקומות הקדושים ביותר עבור המוסלמים. הם טוענים כי סעודיה משתמשת בשמן של הערים הקדושות לצרכיה, בעוד שהיא זו שמפרה את קדושתן.

טענה - הכחשה

מלחמת הגרסאות נמשכת כבר שבועות. סבב ההסלמה הנוכחי בין סעודיה לחות'ים החל ביולי האחרון, כאשר הטענות הסעודיות בנוגע לשיגורים לעבר מכה החלו ב-15 בספטמבר. סעודיה דיווחה על התרעות בכמה מוקדים במדינה, וביניהם גם במכה.

סוכנות הידיעות "סבא" המזוהה עם החות'ים ציטטה מצדה מקור צבאי שמסר: "אנחנו מכחישים בתוקף את קיומו של איום כלשהו מתימן נגד העיר הקדושה מכה או אתרים קדושים אחרים. קידום הדיווחים הללו נועד להכפיש את תדמיתנו ולזכות באהדת העולם האסלאמי, טקטיקה מוכרת של האויב הסעודי". חבר הלשכה המדינית של החות'ים מוחמד אל-פרח מסר: "השיח על תקיפת מכה מתימן הוא שקר. סעודיה ניצבת בפני משבר אמיתי. היא מתחננת בפני הקהילה הבינלאומית ומנסה לגייס את המוסלמים באמצעות תירוץ כוזב, כדי להסיט את תשומת הלב מכישלונה. הפתרון ברור: עצירת התוקפנות, הסרת המצור, עזיבת תימן לנפשה ופיצוי התימנים על שנות המלחמה וההרס".

מאוחר יותר פורסמה הודעה מטעם הקואליציה בהובלת סעודיה, שממנה ניתן היה להבין כי ההתרעה שהופעלה במכה נבעה מכטב"ם ששיגרו החות'ים לעבר העיר, ושיורט מחוצה לה. "ניסיון עוין זה מהווה את הפעם השנייה בה מכה מותקפת, אחרי ניסיון ראשון של שיגור טיל בליסטי ב-27 ביולי 2017", נטען. עוד נמסר מהקואליציה כי המעשה "ייזכר ככתם שחור בהיסטוריה של החות'ים, המהווה ניסיון להתגרות ברגשותיהם של מיליוני מוסלמים", והודגש: "ביטחונם של שני המסגדים הקדושים הוא קו אדום".

אבן הכעבה במכה ( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

החות'ים המשיכו להכחיש את התקיפה גם ימים אחרי הדיווח הסעודי. הדובר הצבאי החות'י מסר בהודעה מטעמו ב-16 באוקטובר כי "השקרים שמפיץ המשטר הסעודי בנוגע לפגיעה במכה הקדושה אינם מטעים איש. הם אלה שמחללים את העיר הקדושה באמצעות אי-מוסריות ופריצות. תימן לא מהווה איום על המקומות הקדושים. הפעולות שלנו מכוונות נגד מתקני הנפט והבסיסים הצבאיים של המשטר, המרוחקים מהמקומות הקדושים".

הלשכה המדינית של החות'ים הכחישה גם היא את תקיפת מכה, ומסרה כי מדובר ב"שקר הגדול ביותר של התקופה". הלשכה הוסיפה כי מכה וכל האתרים הקדושים לאיסלאם "זוכים למעמד קדוש בקרב כל העמים המוסלמים, ובראשם העם התימני, וכי אלה המפרים את קדושתה של מכה הם אלה המנצלים את מעמדה הקדוש למלחמות, ומחללים אותה על ידי אירוח יהודים ציונים (כך במקור - לב"א) ואירוח מסיבות המאופיינות בהוללות ובשחיתות מוסרית". עוד נמסר: "המשטר הסעודי נזכר בקדושתה של מכה רק כשהוא זקוק לניצול האתרים הקדושים כדי לשרת את עמדותיו".

גם הקריקטוריסט התימני תומך החות'ים, כמאל שרף, הצטרף להסברה החות'ית וניסה להבהיר בקריקטורה וסרטון שיצר, כי החות'ים תוקפים את ארמקו (חברת הנפט הסעודית), ולא את הכעבה.

ב-17 בספטמבר הכחיש את ההאשמה הסעודית מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י, שאמר כי 'ההמצאה' הזו (של הסעודים) מהווה פגיעה בקדושתה של מכה וכי מדובר בעיר הקדושה לכל המוסלמים, ובראשם התימנים. יום למחרת, ב-18 לחודש, יצאו תומכי החות'ים, באזורים תחת שליטת הקבוצה, להפגין ברחובות נגד סעודיה ונגד "השקר של הפגיעה במכה".

"ברית מכה" גינתה: "פעולה בלתי נסלחת"

השותפות של סעודיה ל"ברית ההגנה של מכה", טורקיה ופקיסטן, התייצבו לצדה. משרד החוץ הפקיסטני פרסם הודעה רשמית המגנה את התקיפה החות'ית שנטען כי בוצעה לעבר מכה, וגם ראש הממשלה הפקיסטני שהבז שריף כתב ברשת החברתית X ב-16 לחודש: "העם בפקיסטן חש צער ודאגה עמוקה נוכח המעשה. אין בפינו מילים שיכולות לתאר את עומק הכאב והצער שאנו חשים כלפי הפעולה הבלתי נסלחת הזו. אנו מצדיעים לערנות, לאומץ הלב ולמקצועיות של הכוחות הסעודים על פעולתם המהירה. פקיסטן ניצבת לצד סעודיה בהגנה על ריבונותה ועל שלמותה הטריטוריאלית, ולמען ביטחונם וקדושתם של שני המסגדים הקדושים – חובה שכל פקיסטני נושא עמו עמוק בלב". גינויים רשמיים לדיווח על תקיפת מכה יצאו גם מהצד הטורקי.

תקיפת מתקן נפט בסעודיה ( צילום: AFP )

זה לא נגמר שם. בשבועות שחלפו דווח בסעודיה על תקיפות נוספות של החות'ים לעבר מכה ואל-מדינה. ב-21 באוקטובר הגיב הדובר הצבאי החות'י לטענה של הקואליציה באותו היום על יירוט כטב"מים, בין היתר באזור אל-מדינה, ומסר: "הכוחות לא ביצעו היום שום פעולות צבאיות בעומק סעודיה. טענת האויב הסעודי על יירוט כטב"מים מעל אל-מדינה היא שקר והשמצה נגד עמנו וכוחותינו המכובדים והאמיצים".

בנוסף, ב-24 באוקטובר דיווחה ההגנה האזרחית הסעודית על נפילת רסיסים במוקדים שונים, עקב יירוט שני טילים בליסטיים, ששוגרו על ידי החות'ים לעבר אזורי מכה ואל-מדינה. לפי הטענה, חלקים נפלו בוואדי אל-מרמס במכה, בשכונת א-נזהה שבמחוז ג'דה, בוואדי ג'ליל שבמחוז טאיף, ובמחוז ראבר (ראבע'). החות'ים הכחישו גם הפעם וטענו כי פעולותיהם "מכוונות נגד מתקני הנפט והבסיסים הצבאיים". יש לציין גם כי בשבועות האחרונים, החות'ים מדגישים במסגרת האיומים שלהם כי המרחב האווירי של סעודיה "אינו בטוח", חוץ משמי מכה ואל-מדינה – החרגה שהם לא מוותרים עליה.

דובר ממשלת החות'ים, עומר אל-בחיתי, שילב בשישי האחרון גם את ישראל באירוע, כשמסר: "הטענה החוזרת מצד האויב הסעודי, שלפיה תימן ניסתה לפגוע באתרים קדושים, מעידה על כוונות זדוניות מוקדמות מצד האויב הסעודי ושותפו הציוני (כך במקור - לב"א). האויב הסעודי ושותפו הציוני זוממים לפגוע באתרים קדושים לאיסלאם, ולהטיל את האשמה על העם המוסלמי בתימן. אנחנו מטילים על המשטר הסעודי אחריות מלאה לכל פגיעה, מתקפה או מזימה המכוונת נגד האתרים הקדושים במכה ואל-מדינה. כל פגיעה בשני המסגדים הקדושים מצד האויב הסעודי תגרור השלכות הרסניות עבורו".

איפה האמת? "לסעודים יש אינטרס"

בינתיים, הסעודים מאשימים והחות'ים מכחישים בצורה נרחצת. הוכחות חותכות כי מכה ואל-מדינה מותקפות - אין באמת. ולכן, עולה השאלה האם החות'ים באמת מכוונים לשתי הערים? והאם יש להם בכלל סיבה לתקוף את שתי הערים, הקדושות כל כך גם להם?

"לא היו פגיעות - מנסים להציג את החות'ים ככופרים" ( צילום: AP Photo/Altaf Qadri )

ד"ר יואל גוז'נסקי, איש המל"ל לשעבר, חוקר בכיר וראש תוכנית המפרץ ב-INSS, הבהיר בשיחה עם ynet כי מדובר בנושא רגיש, אך הוא שם סימן שאלה על האם זה נכון או לא נכון שהחות'ים ירו לעבר שתי הערים. "זה מנוגד לחלוטין לאינטרס החות'י, כי אז הם יכולים לאגד סביבם התנגדות של כל עולם האיסלאם", אמר.

"לסעודים יש אינטרס להראות שהחות'ים תוקפים את המקומות הקדושים לאיסלאם – את מכה ואל-מדינה. זה יכול לסייע בעדם לגייס לגיטימציה, תמיכה בינלאומית, ובמיוחד עבור פקיסטן, טורקיה ומדינות אחרות, שסעודיה רוצה את העזרה שלהם. זה יכול להיראות כ'הנה אנחנו נחלצות להגן על המקומות הקדושים לאיסלאם, סעודיה בצרה'. אך ככל שהסעודים משתמשים בזה יותר מדי, זה יכול להיות גם מסוכן עבורם. יש פה דימוי של חולשה שיכול לדבוק בהם – 'הם לא מצליחים להגן על מכה ואל-מדינה?'".