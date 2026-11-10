אחרי הביקורת שמתחה מועצת השלום לעזה בעקבות ההצפות בעזה, משרד ראש הממשלה מסר כי ישראל אפשר להכניס ציוד הומניטרי נוסף כחלק מתוכנית היערכות לחורף, שכוללת כ-90 אלף אוהלים, כ-8,200 משאיות עם יריעות כיסוי, שמיכות, בגדי חורף ו-12 משאיות שאיבה לפינוי שפכים. בהודעה שפרסם משרד רה"מ באנגלית ברשת X נמסר כי "חמאס חייב להתפרק מנשקו ורצועת עזה חייבת לעבור פירוז לפני שניתן יהיה להתחיל בשיקומה. חמאס לא מסר אף לא נשק אחד, ולמרות סירובו לעמוד בהתחייבויות, ישראל אפשרה הכנסת ציוד הומניטרי נוסף לעזה כדי להקל על תנאי החורף שעמם מתמודדים התושבים".