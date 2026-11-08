דגל פלסטין הונף מול בניין הרייכסטאג בברלין, מקום מושבו של הפרלמנט הגרמני. לפי ה"בילד", שלושה חשודים גרמנים עוכבו, בהם צעיר בן 22 שטיפס על התורן, הסיר את הדגל הגרמני וחיבר את דגל פלסטין, ועוד צעיר בן 20 וגבר בן 32 שסייעו במעשה מהקרקע ותיעדו אותו. כוחות כיבוי אש הציבו סולם גבהים כדי להוריד את הצעיר והדגל מהתורן, אך הוא ירד בכוחות עצמו והדגל נותר מתנוסס למשך דקות ספורות נוספות, בטרם הוסר גם הוא. בן ה-20 שוחרר לביתו והשניים הנוספים הועברו למעצר. לפי המשטרה, כל שלושת החשודים הם "גרמנים ללא רקע של הגירה".