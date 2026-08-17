תוצאות הפריימריז המתקיימים היום (שני) בליכוד יושפעו במידה רבה מהדילים ורשימות מומלצים שהתגבשו בשבועות האחרונים בסניפי המפלגה ובחדרים סגורים. ארגונים, ועדי עובדים, ראשי רשויות ופוקדים גדולים – כל אלה סיכמו ביומיים האחרונים באופן סופי שמות מועמדים ומועמדות שאותם הם "ממליצים" למתפקדיהם לסמן בטופס.

בליכוד רשומים כ-140 אלף מתפקדים, מספר שיא בתולדות המפלגה. כ-60 אחוז מהם מוגדרים "מתפקדים חופשיים", כאלה שמגבשים את דעתם על חברי הכנסת והמועמדים באופן עצמאי. 40 האחוזים הנותרים מאורגנים על ידי ועדים או פוקדים גדולים, ולכאורה צפויים להצביע לפי הסיכומים והדילים שנסגרו מעליהם.

הצבעות בקלפי בראש העין ( צילום: מיקי שמידט )





גלריה קלפי במודיעין ( צילום: קובי קואנקס )

הצבעות בקלפי במודיעין ( צילום: קובי קואנקס )

על פי הערכות, כדי להתברג ברשימה במקום ריאלי לקראת הכנסת הבאה יידרשו המועמדים לקבל לפחות 20 אלף קולות, ויותר מ-25 אלף קולות כדי להתברג בצמרת.

בין הארגונים הגדולים ביותר שמשפיעים על כל פריימריז בליכוד נמצאת התעשייה האווירית, שכ-4,000 מעובדיה התפקדו למפלגה. השר חיים כץ, שנחשב לאיש השטח החזק בליכוד, שימש בעבר במשך שנים ארוכות כיו"ר ועד העובדים, ולימים מונה לתפקיד בנו יאיר. מכאן הכוח הרב שמיוחס למשפחה בקביעת הרשימה.

גם לרכבת ישראל יש ועד עובדים חזק המאגד אלפי מתפקדים, וכמוה גם חברת אל על, רשות שדות התעופה ועוד. המטרה העיקרית של המתמודדים בפריימריז היא לוודא עד הרגע האחרון שלא ייפלטו מאף אחת מרשימות המומלצים גופי ענק אלה, אבל במקביל להגיע לנפח סיקור תקשורתי ולייצר תכנים ברשתות, כדי להגיע גם אל המתפקדים החופשיים.

כבר עם פתיחת הקלפיות הבוקר הצהירה שרת התחבורה מירי רגב שחברת אל על "הולכת לי על הראש". בריאיון לרדיו 103FM הוסיפה: "לצערי גם אותי רוצים לחסל. אל על הוציאו רשימה ואמרו חד וחלק שבגלל שאני רוצה להביא את 'וויז' (רגב ניסתה לקדם הקמת בסיס לחברת 'וויז אייר' בישראל, מ"א), הם הוציאו רשימה לכל המתפקדים שלהם שהם הולכים לי על הראש. ולא מתכוונים לתת לי את הקול שלהם. זה חלק מהסחיטה והאיומים, מנסים להשפיע עליי".

הפריימריז בליכוד לקראת בחירות 2026 מרתקים מבדרך כלל בשל הצפיפות ברשימה והעובדה ששרים וח"כים מוכרים לא ייכנסו לכנסת הבאה. הדבר מדיר שינה מעיניו של בנימין נתניהו, שיודע שלרשימה שיציג תהיה השפעה מכרעת על מערכת הבחירות הכללית. למעשה, במידה רבה יוכיחו הפריימריז הללו מה יותר חזק: 140 אלף המתפקדים, או כוחו של ראש הממשלה.

בין המתפקדים שמעורבים בנעשה במפלגה לאורך כל הקדנציה, לבין הליכודניקים "שבחוץ", קיים הבדל גדול, לפעמים תהומי. דוגמה לכך היא מבחן "הגוטליביזם". טלי גוטליב היא אחת הדמויות הפופולריות ביותר בין המצביעים הכלליים, אבל היא לא הולכת לאירועים של חברי מרכז ומציגה דרך אחרת לגמרי לניהול פריימריז.

את הביטוי "גוטליביזם" טבע אליהו רביבו, שהשתמש בו לגנאי ובטון ביקורתי, אבל בליכוד קיים ציבור גדול ורחב שמעיד על עצמו כאוהד הגוטליביזם וככזה שרוכש לה הערכה רבה. גם בלשכת נתניהו עוד מנסים לעכל את הפופולריות שלה.

מי שעובדים עם נתניהו יודעים לספר שהאדישות שהוא משדר כלפי הפריימריז והמועמדים היא מצג שווא בלבד. פוקדים גדולים וראשי ערים עורכים איתו ביום הבחירות התייעצויות קבועות לפני שהם מגבשים את הרשימה. בדרך כלל, כבר עם סגירת הקלפיות נתניהו יודע לאן נושבת הרוח וכמה מועמדים שהוא חפץ ביקרם תפסו מקום בכנסת.