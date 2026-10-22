מעצר של עריק חרדי בכפר סבא הוביל למהומות ענק באלעד לאורך שעות הלילה (בין רביעי לחמישי), כאשר חבריו לישיבה חסמו את הכניסה לעיר. הפרת הסדר הציתה עימותים סוערים עם כוחות המשטרה, במהלכם שוטר נפצע בראשו מיידוי אבנים ופונה לקבלת טיפול רפואי.
בתיעודים מהמקום נראים המתפרעים מפנצ'רים ניידת משטרה ונתלים על מכוניתו של ראש העיר לשעבר, ישראל פרוש, שהגיע למקום וביקש מהם להתפזר. באחד התיעודים נראית שקית זבל שפוגעת בראשו של מפקד תחנת משטרת ראש העין. התושבים טוענים כי לפחות חמישה בחורי ישיבת אטינגר נפצעו מפגיעה ישירה של רימוני הלם בזמן ששהו בתוך מתחם הישיבה, וכי פצוע אחד פונה לבית חולים בלינסון ושאר הפצועים טופלו במקום.
העריק החרדי נתפס בכפר סבא, כאשר נהג בלי רישיון. בחקירה התגלה כי הוא עריק ומשטרה צבאית הוזמנה לקחת אותו לכלא 10. פעילי "צבע שחור" הגיעו להפגין ותחילה חסמו את צומת רעננה. לאחר מכן, כאמור, חבריו לישיבה - שנמצאת באלעד - החלו בהתפרעויות.