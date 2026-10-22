מעצר של עריק חרדי בכפר סבא הוביל למהומות ענק באלעד לאורך שעות הלילה (בין רביעי לחמישי), כאשר חבריו לישיבה חסמו את הכניסה לעיר. הפרת הסדר הציתה עימותים סוערים עם כוחות המשטרה, במהלכם שוטר נפצע בראשו מיידוי אבנים ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מעצר של עריק חרדי בכפר סבא הוביל למהומות ענק באלעד לאורך שעות הלילה (בין רביעי לחמישי), כאשר חבריו לישיבה חסמו את הכניסה לעיר. הפרת הסדר הציתה עימותים סוערים עם כוחות המשטרה, במהלכם שוטר נפצע בראשו מיידוי אבנים ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מעצר של עריק חרדי בכפר סבא הוביל למהומות ענק באלעד לאורך שעות הלילה (בין רביעי לחמישי), כאשר חבריו לישיבה חסמו את הכניסה לעיר. הפרת הסדר הציתה עימותים סוערים עם כוחות המשטרה, במהלכם שוטר נפצע בראשו מיידוי אבנים ופונה לקבלת טיפול רפואי.