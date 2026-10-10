משטרת לוס אנג'לס פתחה בחקירה נגד חברת "מזל" (Mazal Group) הישראלית לאחר שעלה החשד כי עובדיה חייבו לקוח בעל מוגבלות התפתחותית על מוצרים בסך 41,747 דולר, בהסכמה שהושגה במרמה. כך עולה מדיווח רשת החדשות האמריקנית CBS. הלקוח, ויקטור צ'יזולם בן ה-30, חויב גם על "טיפים" בסך 10,120 דולר.

גלריה ויקטור צ'יזולם ( צילום: CBS )

Bee & Co ( צילום: KOIN )

צ'יזולם מתגורר בדיור מוגן במרחק הליכה מקניון וסטפילד טופנגה, וקיבל לפני כמה שנים סכום גדול של פיצויים בעקבות תאונת דרכים. כשביקש מידיד המשפחה לסייע בתשלום חשבון הטלפון שלו גילה שהכסף אזל בעקבות חיובים גדולים שלטענתו לא היה מודע להם. תחקיר רשת החדשות חשף כי צ'יזולם שילם את הסכומים הגדולים על קרמים ומוצרי טיפוח שרכש בקניון בדוכן Bee & Co, אך לדבריו לא הייתה לו כוונה לרכוש אותם. הלקוח סיפר כי עובדי הדוכן לקחו אותו לחדר אחורי, צעקו עליו וסירבו לתת לו לצאת מהחדר עד שלא ימסור להם את כרטיס האשראי שלו. הוא סיפר בנוסף כי הכריחו אותו להוסיף טיפ על התשלום.

בעקבות הפרסום פנה למשטרת לוס אנג'לס לקוח נוסף של החברה, גייב קוטה שהזדהה כמתמודד עם לקות למידה. לדבריו, עובדת בדוכן באותו הקניון משכה אותו פנימה באמצעות דוגמית ומחמאה ובסופו של דבר יותר מ-3,000 דולר. כשהגיע שוב לקבל טיפול פנים שכבר שילם עליו הוא חסם מראש את כרטיס האשראי כדי שלא יוכל לבצע רכישה נוספת, אך טען כי גם אז העובדת שכנעה אותו להעביר לה 300 דולר מחשבון הבנק שלו.

רשת CBS שלחה כתבת כלקוחה סמויה שהגיעה לדוכן. אז העובדת הציעה לה קרם עיניים במחיר של יותר מ-1,200 דולר ובהמשך הציעה לה "הנחה" של יותר ממחצית. לפי הפרסום הוצע לה לרכוש "בוטוקס בבקבוק" שמחזיק חמש שנים. בהמשך הוגשה תביעה ייצוגית נגד Bee & Co שהכחישה את הטענות נגדה. התביעה הוגשה בשם יותר ממאה לקוחות שונים, שטענו יחד להפסדים שהתקרבו למיליון דולר.

דוכן Bee & Co בלוס אנג'לס ( צילום: KOIN )

החקירה במשטרת לוס אנג'לס מתמקדת בכל הקבוצה ולא רק בעובדי הדוכן, לאחר שבחנות אחרת המזוהה עם קבוצת "מזל" נוצלה לקוחה בשנות ה-70 לחייה. הלקוחה תבעה את החנות בטענה לניצול קשישים ולהטעיה וזכתה לפשרה. פשרות נוספות סוכמו עם שתי לקוחות אחרות בשנות ה-80 לחייהן, שרכשו מוצרים בחנויות אחרות המשתייכות לקבוצה. פרט לכך, החברה קיבלה את הדירוג F, הנמוך ביותר, מארגון Better Business Bureau המרכז תלונות של צרכנים על עסקים. לפי הארגון, החברה לא השיבה ל-33 תלונות שהוגשו נגדה.

באשר לצ'יזולם, עורכת הדין של חברת "מזל" הציעה להשיב לו את כספו אם ימחק את הביקורות השליליות שפרסם וישלח לקניון מכתב שעורך דינו "לא יודע מה קרה בחנות". עורך דין אחר של החברה תקף את הסיקור ב-CBS, כינה אותו "חד צדדי" וטען שהאחריות שייכת לצ'יזולם שנוהג לטענת החברה להוציא סכומים גדולים גם בחנויות אחרות. אותו עורך דין הטיל את האחריות של החברה על "עובדת סוררת", למרות הדפוס החוזר ולמרות שהקבלות הוכיחו כי גם מנהלת החנות קיבלה "טיפ".