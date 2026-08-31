פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (שני) לבית משפט השלום בפתח התקווה כתב אישום נגד אליהו גנח, בן 22 מנתניה, בגין ביצוע שורה ארוכה של מעשים מגונים בנשים ברחבי העיר - חלקם בזמן ששהה במעצר בית. לפי האישום, גנח הפשיל את מכנסיו וביצע מעשים מיניים מול נשים בבנייני מגורים בנתניה. בהמשך, לאחר שנחקר במשטרה ושוחרר למעצר בית, הפר את התנאים, יצא על אופנועו לרחובות העיר, ובמהלך הנסיעה עלה על המדרכה ואחז בישבנה של הולכת רגל.

דפוס פעולה חוזר ונשנה: עלה על המדרכה עם האופנוע ותקף נשים. אילוסטרציה ( צילום: Dalbo80 / Shutterstock )

מהאישום, שהגישה עו"ד עדן חדידה ברזילי מפרקליטות מחוז מרכז, עולה כי מדובר בדפוס פעולה שחזר על עצמו. ביום אחד, פעל באופן דומה כלפי 10 מתלוננות שונות, ב-10 מקרים שונים, כאשר נסע על האופנוע, התקרב אליהן בעת שהלכו ברחוב, ותפס בישבנן, ברגליהן או בחזה שלהן - תוך שהוא מפר מעצר בית.

כתב האישום מייחס לו עבירות רבות של מעשים מגונים, ניסיון למעשה מגונה והפרת הוראה חוקית (הפרת מעצר הבית). הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, "שכן מסוכנותו נלמדת, בין היתר, מן התדירות הגבוהה שבה ביצע את המעשים המיוחסים לו, וזאת בפרק זמן קצר, המלמדת על דפוס פעולה חוזר ונשנה".