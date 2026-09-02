קשישה בשנות ה-80 נהרגה היום (רביעי) מפגיעת רכב ברחוב בני אפרים שבצפון תל אביב. המשטרה עצרה קשיש בשנות ה-80 לחייו נעצר בחשד לפגע וברח.
על פי החשד, לאחר שנהג הרכב פגע בהולכת הרגל ונמלט מהמקום, שוטרי התנועה ושוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון ביצעו פעולות לאיתורו ועצרו אותו לאחר זמן קצר. הנהג הועבר לחקירה.
הדיווח על האירוע התקבל בשעה 11:26 במוקד 101 של מד"א. הפצועה פונתה לבית החולים איכילוב בעיר, ושם קבעו הרופאים את מותה.
בעקבות התאונה, מספר ההרוגים בתאונות דרכים הגיע ל-300 בני אדם ב-2026. אומנם מדובר בירידה של 3% בהשוואה לכמות האנשים שמצאו את מותם בדרכים בתאריך המקביל ב-2025, אך חודש אוגוסט היה המדמם ביותר מזה שני עשורים - עם 44 הרוגים.