על פי החשד, לאחר שנהג הרכב פגע בהולכת הרגל ונמלט מהמקום, שוטרי התנועה ושוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון ביצעו פעולות לאיתורו ועצרו אותו לאחר זמן קצר. הנהג הועבר לחקירה.

על פי החשד, לאחר שנהג הרכב פגע בהולכת הרגל ונמלט מהמקום, שוטרי התנועה ושוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון ביצעו פעולות לאיתורו ועצרו אותו לאחר זמן קצר. הנהג הועבר לחקירה.

על פי החשד, לאחר שנהג הרכב פגע בהולכת הרגל ונמלט מהמקום, שוטרי התנועה ושוטרי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון ביצעו פעולות לאיתורו ועצרו אותו לאחר זמן קצר. הנהג הועבר לחקירה.

הדיווח על האירוע התקבל בשעה 11:26 במוקד 101 של מד"א. הפצועה פונתה לבית החולים איכילוב בעיר, ושם קבעו הרופאים את מותה.

הדיווח על האירוע התקבל בשעה 11:26 במוקד 101 של מד"א. הפצועה פונתה לבית החולים איכילוב בעיר, ושם קבעו הרופאים את מותה.

הדיווח על האירוע התקבל בשעה 11:26 במוקד 101 של מד"א. הפצועה פונתה לבית החולים איכילוב בעיר, ושם קבעו הרופאים את מותה.