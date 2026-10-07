ראש העיר של ניו יורק זוהראן ממדאני כתב ברשת X כי "היום הזה כואב באופן עמוק. הוא מציין שלוש שנים מאז פשעי המלחמה המזוויעים של 7 באוקטובר. באותו יום, חמאס הרג יותר מ-1,100 ישראלים וחטף 251 נוספים. הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום. במקום זאת, הוא נמשך דרך רצח העם ההרסני והמתמשך של הממשלה הישראלית בעזה, שבו היא הרגה יותר מ-74,000 פלסטינים - כולל יותר מ-21,000 ילדים. אפילו מאז מה שמכונה הפסקת האש, נהרגו יותר מ-1,400 פלסטינים. שלוש שנים לאחר מכן, עלינו לסרב לקבל עולם שבו הכיבוש והאפרטהייד נמשכים, שבו פשעי מלחמה נענים בפטור מעונש".