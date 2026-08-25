הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF) מתפרקים רשמית - ומתמזגים עם צבא סוריה. מפקד ה-SDF מזלום עבדי - שהוביל את הכוחות המזוהים בעיקר עם המיעוט הכורדי בסוריה - הודיע הערב (שלישי) על פירוק הארגון ששלט בעבר באזור אוטונומי דה-פקטו בצפון-מזרח המדינה.

גלריה מזלום עבדי בהכרזה על פירוק הכוחות הסוריים הדמוקרטיים ושילובם במוסדות המדינה

במסיבת עיתונאים שנערכה בארמון הנשיאות בדמשק, אמר עבדי כי ה-SDF השלים את המיזוג עם צבא סוריה, וחדל לפעול ככוח עצמאי. הכוח של הכורדים איבד בינואר האחרון את רוב השטח שבו שלט בקרבות עם צבא סוריה , שלאחריהם חתם על הסכם המיזוג עם הצבא.

ה-SDF היה בעבר השותף המרכזי של ארה"ב בסוריה במאבק נגד דאעש. אולם לאחר הדחת נשיא סוריה לשעבר בשאר אסד בדצמבר 2024, וושינגטון יצרה קשר הדוק עם השלטון החדש בדמשק, בראשות הנשיא אחמד א-שרע, שהיה עד אז מנהיג ארגון מורדים איסלאמיסטי.

"ה-SDF נשא באחריות כבדה במהלך אחת התקופות הקשות ביותר בתולדות סוריה", אמר עבדי. "היום הנסיבות השתנו, והמדינה נכנסה לשלב חדש, של שלום ושל השתתפות בבניית סוריה חדשה". הוא הכריז על "סיום משימתו של ה-SDF", ועל "פירוקו ככוח צבאי עצמאי". עבדי הוסיף כי " אנו רוצים לבנות סוריה חדשה לכל עמה. סוריה מאוחדת ויציבה שתגן על עתיד ילדיה ותבטיח להם חיים בכבוד".

רק בימים האחרונים פורסמו דברים שנשא עבדי במסגרתם אמר: "אנו מתכוונים להשלים את שילוב הכוחות הדמוקרטיים הסוריים (SDF) בצבא הסורי החדש. ההסכם (עם המשטר הסורי) מ-29 בינואר אולי לא יעמוד בכל שאיפותינו, אך הוא מעניק לכורדים מקום בתוך המדינה הסורית. אנחנו לא רוצים להשתמש במונח פירוק ה-SDF, אלא שילוב בצבא הסורי", רק שדווקא המילה פירוק היא שהופיעה בדיווחים שיצאו מסוריה היום.

הכוחות הכורדיים בינואר האחרון ( צילום: Abdulmonam Eassa/Getty Images )

במהלך 50 שנות שלטון שושלת אסד בסוריה, הכורדים נדחקו לשוליים, ורבים מהם לא קיבלו אזרחות. זמן קצר לאחר שהחלה ההתקוממות נגד אסד ב-2011, מילאו הכורדים את החלל שנוצר בעקבות נסיגת כוחות השלטון מאזורים נרחבים בצפון-מזרח סוריה. בשלב מסוים שלט ה-SDF בכ-25% משטח המדינה.

אחרי הדחת אסד, הכורדים נקטו תחילה זהירות ביחס לשלטון החדש ולא היו מוכנים לוותר על האוטונומיה שלהם. חלק מקבוצות המורדים שהשתתפו במהומות שהובילו להדחת אסד היו כוחות הנתמכים בידי טורקיה, שהתעמתו בעבר עם ה-SDF. טורקיה ראתה ב-SDF ארגון טרור בשל קשריו למפלגת פועלי כורדיסטן (PKK). הכורדים הטילו ספק בשאלה אם השלטון החדש, בהובלת סונים, יעניק להם ייצוג אמיתי בממשלה החדשה, בעוד א-שרע ניסה לקרב אותם אליו.

מאז עלייתו של נשיא סוריה אחמד א-שרע לשלטון נחתמו מספר הסכמים בין המשטר הסורי ל-SDF. ההסכם המדובר ביותר היה ההסכם מה-25 במארס 2025, שדיבר על שילוב של הכוחות הסורים הדמוקרטים במדינה, אך הוא לא הביא לעצירת העימותים בין שני הצדדים. המתח הסלים בינואר האחרון ואחרי ימים של לחימה ודיווחים על הסכמים והפסקות אש שכשלו, הודיעו על הסכם נוסף.

א-שרע ועבדי חותמים על ההסכם בינואר האחרון

במהלך המשא ומתן על הפסקת אש עם ה-SDF בינואר, הוא פרסם צו לחיזוק זכויותיהם של הכורדים. הצו הפך את הכורדית לשפה רשמית לצד הערבית, והכיר בנורוז כחג לאומי. בנוסף, הוא השיב את האזרחות לעשרות אלפי כורדים שחיים בצפון-מזרח המדינה, לאחר שזו נשללה מהם במפקד האוכלוסין של 1962. עבדי אמר כי א-שרע הבטיח שלכורדים תהיה הזכות ללמוד בשפתם, סוגיה חשובה עבור האוכלוסייה הכורדית במדינה.